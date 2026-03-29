مجتبی خاشی به خبرنگار مهر گفت: از مجموع نخلستان‌های این شهرستان حدود ۴۶۰۰ هکتار بارور است و بخش عمده محصول تولیدی آن را خرمای ربی تشکیل می‌دهد که به دلیل کیفیت بالا مورد توجه بازار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی خاشبیان کرد: خرمای تولیدی خاش پس از فرآوری و بسته‌بندی علاوه بر عرضه در استان‌های مختلف کشور، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان نیز صادر می‌شود.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب خرمای این منطقه افزود: استفاده از روش‌های کشاورزی ارگانیک در نخلستان‌های خاش سبب شده محصولات تولیدی به عنوان خرمایی سالم و باکیفیت شناخته شوند.

وی همچنین گرده‌افشانی را از عوامل مهم در افزایش کیفیت و کمیت تولید خرما دانست و تصریح کرد: استفاده از گرده مناسب نقش مؤثری در تشکیل میوه و بهبود عملکرد درختان خرما دارد.

خاشی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه نخلستان‌های این شهرستان خاطرنشان کرد: توسعه و بهبود شرایط کشت و تولید خرما می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان و تقویت اقتصاد منطقه را فراهم کند.