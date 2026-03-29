محمدجواد قاسمیان نیک پژوهشگر پژوهشکده مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: نبرد رمضان، از اولین روز خود یعنی 9 اسفندماه دارای شگفتانه‌های متعددی بود. از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان رکن رکین تصمیم‌گیری و قوه عاقله نظام اسلامی، شهادت بیش از 160 کودک بی‌گناه مینابی و همچنین شهادت اعضای شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فرماندهان اصلی نظامی ایران. این طیف گسترده اخبار ناگوار، با تاثیرگذاری شدید و عمیق بر جامعه، سبب ایجاد بهت، شوک و خلسه تفکر در ساختار و جامعه شد.

وی ادامه داد: خلأ و فقدان رهبری که بعد از رحلت بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی و در تمام مشکلات 36 ساله اخیر، کِشتی انقلاب اسلامی را به سلامت و با حداقل آسیب به ساحل آرامش رسانده بود به قدری عمیق بود که چاره‌ای برای مردم جز خروش نمادین باقی نگذاشته بود. از ساعات اولیه اعلام خبر شهادت ایشان تا روزها و شب‌های بعد، میدان شهرها به صورت کامل در تصرف مردم قرار گرفته بود.

این پژوهشگر یادآور شد: این فتح، آستانه تحمل ساختار و ستاد نظام را بالا برد و جامعه را مستحکم کرد و به این انگاره صحه گذاشت که مبنا و بنیان بنیاد جمهوری اسلامی، مردم است. همان عبارتی که بیش از 30 سال از زبان امام شهید امت در هر سخنرانی شنیده می‌شد و اکنون نمود و بروز آن هر آینه برای هر اهل فکری قابل لمس است.

وی افزود: این خیرش مردمی قابل مصادره نیست و آن را نباید به ظرف حمایت از جریان‌های سیاسی خاصی ریخت بلکه باید از آن به عنوان محوریت مردم در تمام نظام و الگوی حکمرانی یاد کرد. دقیقا موضوعی که شاید در حدود 14 سال‌ اخیر کمتر توجهی به آن شد.

قاسمیان اظهار کرد: تحلیل‌گران و پژوهشگران باید ورود کنند تا بتوانند شاید به بیان گوشه‌ای از آن را بیان بپردازند. چرا که جز حرکت ایمانی و خدامحور، نمی‌توان برای آن انگاره‌ای متصور بود.

وی خاطرنشان کرد: جنگ با ابرطاغوت و به عبارت امام راحل شیطان بزرگ چیزی نیست که بتوان با قدرت مادی با آن مقابله نمود. ابرقدرتی که خود با سلاح و شعارهای معنویت بنیان وارد میدان جنگ شده است. پس قطعا باید دست غیب را در آستین مردمی دید که تا چندی پیش از معترضین وضع معیشتی و مشکلات عدیده در نظام مدیریتی بودند و الان به عنوان رزمندگان جان برکف در میدان‌های شهر از بروز جنگ و آشوب شهری جلوگیری می‌کنند.

سردبیر نشریه رخداد گفت: این نشریه تلاش می‌کند در شماره پیش رو موضوعاتی با زمینه های فرهنگی، اجتماعی و دینی را مورد پردازش قرار دهد. الهیات جنگ، جمهوریت نظام اسلامی ایران، نقش و جایگاه نهاد دین و کنشگران آن و همچنین بررسی بنیان‌های اجتماعی و مقوم‌های اصلی حفظ آن در شرایط جنگی.

وی افزود: در نهایت این تلاشی است که به سیاست‌گذاران کمک خواهد کرد تا با روشن بینی فضای حاکم و با امید به آینده برای حفظ و ارتقای این نظام مردم بنیان، تلاش خود را هدفمندتر کنند تا علاوه بر نقطه زنی در موشک و پهپاد، سیاست‌های نقطه زن نیز اتخاذ و اجرا شود.

این پژوهشگر گفت: حوادث و تحولات ایران اسلامی در دو هفته گذشته با سرعت بالایی در حال پیش روی است. حوادثی که ملت و البته ساختارهای کشور در حال گذر از آن هستند. گذری که گرچه هزینه های بالایی برای کشور داشته اما دشمن تا بن دندان مسلح را نتوانسته به اهداف حداکثری خود برساند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این تحولات، انتخاب رهبری سوم، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای بود. انتخابی که در بحبوحه جنگ و زیر بمباران شدید تبلیغاتی و نظامی دشمن قرار داشت. از سویی رسانه و مجامع ضد انقلاب این مساله را مورد هجوم شدید خود قرار دادند و از سوی دشمن در دو مرحله به فرآیند این انتخاب حمله نظامی کرد. علی رغم این فشارهای بی سابقه سیستم و ساختار به خوبی عملکرد خود را نشان داد و با فاصله ای کوتاه دشمن از آنچه بدان چشم داشت، ناامید شد.

قاسمیان نیک گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی آن منطبق بر شرع مقدس ترسیم و تنظیم شده است، برای رهبر و مقتدای آن مشخصاتی تعیین شده است. فقیه جامع الشرایطی که دارای صفات بارز عدالت، تقوا، شجاع باشد. بنابراین ولی فقیه با توجه به این صفات از یک فرد عادی جامعه که با انتخاب مستقیم مردم ناظر به شعارهای صنفی و سیاسی برگزیده می‌شود متمایز است. تمایزیکه در بیش از 47 سال رهبری در نظام جمهوری اسلامی آن را جامعه ایرانی مشاهده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر رهبری حائز تمام شرایط و صفات فوق باشد، جوان باشد و سابقه ارتباط بی‌واسطه با مردم و جوامع علمی داشته باشد، قطعا در بین جامعه باید دارای ارتباط و جایگاه بهتری باشد. افزون بر این باتوجه به شهادت رهبری شهید، زنده نگاه داشتن نام ایشان نیز اقتضا می‌کند فردی انتخاب شود که راه ایشان را بتواند مستمرا و با وحدت رویه ادامه دهد.

این پژوهشگر یادآور شد: تمام این صفات و شرایط صرفا در یک فرد قابل جمع بود که مجلس خبرگان رهبری پس از حدود 7 روز جلسه، بحث و فحص علمی به ایشان بار سنگین زعامت نظام را سپرد.

وی افزود: این انتخاب از لحاظ مختلف قابل بررسی و نیازمند ارائه توصیه‌های راهبردی برای تقویت آن است که می‌توان به مباحث مرتبط با جریانات فکری و دینی در کشور تا تأثیر و تاثرات احتمالی آن بر همبستگی، تاب آوری و امید اجتماعی ایرانیان و در نهایت اثرگذاری ان بر نسل جدید اشاره کرد.