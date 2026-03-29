اصابت مخازن پتروشیمی رژیم صهیونیستی و خطر نشت مواد شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانهای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در حملات موشکی متوالی ایران به سرزمینهای اشغالی یک مرکز حساس و حیاتی در صحرای النقب هدف اصابت مستقیم قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، یک موشک ایرانی به یک مرکز مهم و حساس در النقب در سرزمینهای اشغالی اصابت کرده است.
همچنین صدای انفجارهای مهیب در قدس اشغالی و اطراف آن و منطقه صنعتی بئر السبع نیز به گوش میرسد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایران یک کارخانه مهم را در سرزمینهای اشغالی و در منطقه النقب هدف حمله قرار داده است. این شبکه به هویت کارخانه مذکور اشاره ای نکرده است، اما برخی منابع رسانه ای اعلام کردند که حمله مذکور به مخازن آمونیاک در النقب انجام شده است.
در همین رابطه منابع رسانهای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که جبهه داخلی این رژیم هشدار خطر در زمینه نشت مواد شیمیایی در نتیجه این حمله موشکی صادر کرده است.
رسانههای صهیونیستی اذعان کردند که ایران در کمتر از نیم ساعت در ۳ نوبت متوالی مناطق گسترده از جنوب لبنان و دیمونا بئر السبع و تل آویو بزرگ را هدف حمله قرار داده است.
رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که اوضاع سرزمینهای اشغالی در پی این حملات خطرناک گزارش میشود و تاسیساتی که موشکهای ایرانی در النقب هدف قرار دادهاند، بسیار حساس و حیاتی هستند .
نظر شما