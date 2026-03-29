مخالفت AFC با درخواست تراکتور برای بازی خارج از عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبنی در رابطه با درخواست باشگاه تراکتور برای انجام بازی های خود در فصل جاری لیگ‌نخبگان آسیا در کشوری به جز عربستان سعودی اظهار داشت: پیش از نامه تراکتور، فدراسیون فوتبال چنین درخواستی از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC داشت که این نهاد اعلام کرد به دلیل مسائل اسپانسرینگ و ... برگزاری بازی ها در کشوری به جز عربستان سعودی غیر ممکن است با این حال باشگاه تراکتور هم نامه ای زده است. AFC با توجه به اینکه تمام مسابقات را می‌خواهد در عربستان برگزار کند، انجام یک بازی در کشوری دیگر برای این نهاد امکان پذیر نیست.



او در رابطه با احتمال ۱۸ تیمی برگزار شدن لیگ برتر در فصل آینده گفت: چنین چیزی در دستورکار نیست و قرار است مسابقات لیگ برتر را در اردیبهشت ماه به پایان برسانیم و در پایان هم با توجه به جدول دو تبم انتهایی به لیگ دسته اول سقوط می کنند. اولویت ما برگزاری مسابقات لیگ برتر است و پس از آن به سراغ لیگ های اول، دوم، سوم و ... می رویم.



فدراسیون فوتبال در کنار مردم و جامعه ایستاده است و تیم ملی ما هم در آنتالیا حضور داره و روز یازدهم هم بازی با کاستاریکا برگزار میشه و دو سه جلسه داشتیم با سازمان لیگ و امروز پس از چندین جلسه جمع بندی داشتیم برای ادامه برگزاری لیگ و انشاالله بتوانیم مستبقات را به صورت متمرکز از یکم اردیبهشت برگزار کنیم به صورت مجمتع در یک استان برگزار کنیم

ور استانی که از نظر هتلینگ و اینکه ۳ تا ۴ استادیوم خوب داشته باشد و هر سه تا چهار روز یکبار مسابقات را برگزار کنیم تا باشگاه ها و تیم ملی به مشکل نخوردند

لیگ فوتسال در اواسط اردیبهشت و لیگ های یک، دو و سه چون مشکل زمانی نداریم هنوز به جمع بندی نرسیدیم و اولویت ما برگزاری لیگ برار است

ماوهموز استان و سهر را نمی توانیم بیاوریم اولویت ما داستن یک زنین برای برگزاری لیگ برار است و اولویت دوم هتل پنج ستاره داشتن آن شهر است احتمالا سازمان لیگ فردا اطلاع رسانی می کند به باشگاه ها برای ازسرگیری لیگ برتر تا بازیکنان هم ادامه دار باشد

انشاالله اگر جنگ تمام شود ممکن شرایط هم فرق کند ما باید در اریبهشت ماه مسابقات را به پایان برسانیم و طبق جدول دو تیم انتهای جدول لیگ برتر به دسته اول سقوط خواهند کرد. ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر صحت ندارد و متاطبق آیین نامه می رویم جلو

در رابطه با تراکتور ما تصمیم گیری نیستیم و میش از نامه تراکتور به AFC ما از کنفدراسیون فوتبال آسیا در خواست کرده بودیم که بازی های تراکتور در خارج از عربستان برگزار شدد و AFC هم محدودیت های خودش را ابزار کرده است و فعلا کشور دیگری به جز عربستان نمی تواند میزبان بازی های تراکتور باشد و AFC هم دلایل خودش را دارد از جمله مسأله اسپانسرینگ و حتما میزبان باید امنیت تیم ما را تضمین کند.