به گزارش خبرگزاری مهر، وزات نیرو اعلام کرد: دقایقی پیش درپی حملات به تاسیسات صنعت برق در استان تهران و بخشی از شهر تهران و استان البرز برق این مناطق قطع شده که در حال تلاش برای حل مشکل هستند.

خبرهای رسیده حاکی از آن است: اصابت ترکش و آسیب به یک دکل فشار قوی در استان البرز و همچنین پست دوشان‌تپه دلیل قطعی برق در چند نقطه از تهران و کرج است.

نیروهای عملیاتی صنعت برق هم‌اکنون به محل‌های آسیب‌دیده اعزام شده‌اند و درپی وصل‌کردن دوبارهٔ برق در کمترین زمان ممکن هستند.

حمله به چند پست و دکل برق دلیل خاموشی است

معاون وزیر نیرو در این رابطه گفت: در اثر اصابت ترکش به یکی از دکل‌ها در ورودی شهر کرج ایستگاه انتقال از مدار خارج و به دنبال آن ۵ الی ۶ پست فوق توزیع را از دست دادیم همکاران اعزام شدند انشالله عملیات بازگرداندن آغاز شده است و بتدریج پست‌ها که از مدار خارج شدند به شبکه بر خواهند گشت و ان‌شاءالله تعمیرات انجام خواهد شد.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو ادامه داد: در تهران هم در بخش‌های از شرق تهران دوشان‌تپه، رسالت و نظام آباد یک پست انتقال را از دست دادیم. همکاران اعزام شدند و مردم نگران نباشند.

وی افزود: تا ساعاتی دیگر برق تهران و کرج وصل می‌شود. جای نگرانی نیست.

برق بیشتر مناطق تهران و کرج وصل شد

خبرها حکایت از آن دارد که نیروهای عملیاتی صنعت برق هم‌چنان در تلاش برای اتصال برق چند منطقۀ باقی‌مانده در کمترین زمان ممکن هستند.

لازم به ذکر است که شبکۀ برق تهران و البرز پایدار است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.