خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در حالی که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران همچنان ادامه دارد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع دشمن را با قدرتی بیش از گذشته در هم می‌کوبند.

تلگراف: ضربه دردناک ایران به آمریکا؛واشنگتن قدرت تهران را دست کم گرفت

روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی اذعان کرد، انهدام یک فروند هواپیمای هشدا زودهنگام موسوم به آواکس E-3 Sentry آمریکا توسط ایران به مثابه ضربه‌ راهبردی و جدی علیه واشنگتن تلقی می شود.

در این گزارش آمده است، این ضربه دردناک بیانگر وجود شکاف در ارزیابی‌های پنتاگون در قبال قابلیت‌های جنگی تهران محسوب می شود.

تلگراف اضافه کرد، این عملیات که حدود چهار هفته پس از آغاز تجاوز به ایران صورت گرفت نشان می دهد آمریکا قدرت نظامی ایران را دست کم گرفته بود. آواکس یکی از مهمترین دارایی‌های راهبردی آمریکا به شمار می رود زیرا توانایی شناسایی و ردیابی هواپیماها، پهپادها و موشک‌های دشمن را در برد بیش از ۴۰۰ کیلومتر دارد.

فراخوان مقتدی صدر برای راهپیمایی سراسری علیه تجاوزات آمریکا و تل‌آویو

مقتدی صدر رئیس جریان صدر امروز دوشنبه با صدور فراخوانی از مردم عراق خواست در تمام استان های این کشور طی روز شنبه آتی راهپیمایی مسالمت آمیز برگزار کنند.

مقتدی صدر تاکید کرد که این راهپیمایی ها با هدف اعلام مخالفت با تجاوزات آمریکایی و صهیونیستی و ضرورت توقف تنش ها در منطقه برگزار می شود.

وی تصریح کرد، این یک فراخوان خطاب به تمام اقشار مردم عراق به شمار می رود و عراقی ها باید اتحاد ملی خود را در قبال مسائل منطقه ای نشان دهند.

مادرید: آشکارا به آمریکا گفتیم که جنگ علیه ایران را غیرقانونی می‌دانیم

مارگاریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما از ابتدای جنگ به واشنگتن اطلاع دادیم که اجازه استفاده از حریم هوایی خود را در هیچ عملیاتی (به کشورهای متجاوز به ایران) نخواهیم داد.

وزیر دفاع اسپانیا در ادامه اضافه کرد: ما به واشنگتن اطلاع دادیم که اجازه استفاده از پایگاه هوایی روتا در کادیز و پایگاه هوایی مورون در سویل را در جنگ (علیه تهران) نخواهیم داد.

مارگاریتا روبلس سپس تصریح کرد: موضع مادرید در مورد این جنگ روشن است؛ ما آن را غیرقانونی و ناعادلانه می‌دانیم.

زاخارووا: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بحرانی بی‌سابقه ایجاد کرد

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو از همه طرف‌ های درگیر در منطقه خلیج فارس می‌ خواهد تا از هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی خودداری کنند.

«ماریا زاخارووا» سپس اضافه کرد: حمله آمریکا و (رژیم) اسرائیل به ایران بحرانی ایجاد کرد که از نظر مقیاس و قدرت تخریب بی‌ سابقه است.

رایزنی رئیس شورای اروپا با «شهباز شریف» درباره ایران

«آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه در سخنانی از رایزنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در ارتباط با ایران خبر داد.

بر اساس اعلام الجزیره، رئیس شورای اروپا در این خصوص اعلام کرد: من گفتگوی خوبی با نخست وزیر پاکستان برای بحث در مورد وضعیت ایران داشتم. اتحادیه اروپا به شدت نگران پیامدهای جنگ طولانی مدت و پیامدهای اقتصادی فزاینده آن در سراسر جهان است.

اسپانیا حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای درگیر در جنگ ایران بست

دولت اسپانیا از مشارکت در جنگی که غیرقانونی می‌ داند، خودداری می‌ کند و بر این اساس اعلام کرد که مادرید حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای درگیر در جنگ ایران بست.

بر اساس اعلام این رسانه، مادرید حریم هوایی خود را به روی پروازهایی که در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران شرکت دارند، بسته است.

به گفته منابع نظامی، این کشور نه تنها استفاده از پایگاه‌های نظامی روتا (کادیز) و مورون د لا فرونترا (سویل) را برای جت‌ های جنگنده یا هواپیماهای سوخت‌ رسانی در حال پرواز که در این تجاوز شرکت دارند، ممنوع کرده است، بلکه دسترسی هواپیماهای آمریکایی مستقر در کشورهای ثالث، مانند انگلستان یا فرانسه، به حریم هوایی اش را نیز بسته است.

استارمر: درگیری با ایران جنگ ما نیست و به آن کشانده نمی‌شویم

کر استارمر نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه پیش از برگزاری اجلاس مقامات تجاری در سخنانی تصریح کرد که درگیری با ایران «جنگ ما نیست.»

نخست وزیر انگلیس سپس اضافه کرد: قرار نیست ما به این جنگ کشانده شویم. ما از جان ها و منافع مان در منطقه دفاع خواهیم کرد. این اصلی است که در تصمیم گیری هایم لحاظ خواهم کرد.

پایگاه صهیونیست‌ها ۱۱۰ کیلومتر دور از مرزهای لبنان هدف قرار گرفت

حزب الله لبنان اعلام کرد که پایگاه گلیلوت واقع در اطراف تل آویو را با موشک های خود هدف قرار داده است؛ پایگاهی که ۱۱۰ کیلومتر از مرزهای لبنان دورتر است.

مقاومت لبنان همچنین از هدف قرار گرفتن یک تانک مرکاوا در منطقه الفقعانی واقع در الطیبه در جریان عملیات موشکی خود خبر داد.

حزب الله لبنان امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از ۲ مارس و با گسترش تجاوز اشغالگران صهیونیست تا کنون ۱۱۰۰ عملیات نظامی علیه ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

اعتراف تل‌آویو به عملیات موفقیت‌آمیز حزب الله

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که یک فروند موشک شلیک شده از سمت حزب الله لبنان دقیقا به یک تانک متعلق به یگان زرهی 401 اصابت کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین با سانسور تعداد تلفات نظامیان خود در این عملیات مدعی شد که یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و یک افسر نیز به شدت زخمی شده است.

یمن: سلاح‌های جدیدی داریم؛ دشمن را غافلگیر می‌کنیم

عابد الثور یکی از مسئولان نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: در صورت تشدید اوضاع یمن از اهرم بستن تنگه باب المندب در برابر کشتی های آمریکایی صهیونیستی استفاده و برای محاصره دریایی و هوایی دشمن اقدام می کنیم.

وی افزود: ما تاکنون اقدام به اجرای عملیات نظامی علیه دشمن آمریکایی نکرده ایم و اگر آمریکا دست به حرکتی بزند نیروهای مسلح یمن تمام گزینه ها را روی میز می گذارند. ورود نیروهای انصارالله یمن به این درگیری در شرایط کنونی با هدف تاکید بر ضرورت توقف جنگ و بازگشت به صلح و همچنین لزوم لغو محاصره نوار غزه صورت می گیرد.

الثور تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن هرگز اجازه نخواهند داد دریای سرخ تبدیل به محلی برای عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله شود. سلاح های جدیدی وجود دارد که در این نبرد از آنها استفاده خواهد شد. یمن رسما وارد نبرد شده و از موشک های بالستیک و پهپادهای خود استفاده می کند. به کشورهای مشرف بر دریای سرخ ابلاغ شده که هر کشوری که به کشتی های آمریکایی و صهیونیستی خدمات ارائه دهد مورد هدف قرار می گیرد. جایگزینی برای دریای سرخ وجود ندارد.

وی گفت: ایران طی سال های گذشته به یمن کمک کرده و ما اینک به یاری ایران می آییم. ساعات آتی شاهد غافلگیری هایی خواهیم بود؛ غافلگیری هایی که دشمن صهیونیستی انتظار آن را ندارد. تجاوز زمینی آمریکا علیه ایران هزینه سنگینی خواهد داشت. ما هرگز ایران را رها نخواهیم کرد.

اولیانوف: تلاش آمریکا و اسرائیل برای تضعیف حاکمیت ملی ایران ناکام ماند

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی در سخنانی اعلام کرد: تلاش آمریکا و (رژیم) اسرائیل برای تضعیف حاکمیت ملی ایران ناکام ماند.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: آمریکا و (رژیم) اسرائیل تلاش کردند حاکمیت ملی ایران را تضعیف کنند، اما از این کار هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.

رگبار موشکی ایران و حزب الله به‌ اراضی اشغالی؛ ۵ اصابت تأیید شد

رسانه‌ های صهیونیست در این خصوص اعلام کردند: شلیک موشک از ایران به‌سوی شمال (اراضی اشغالی) مشاهده شده است.

از سوی دیگر، خبرنگار المیادین از شلیک یک رگبار موشکی به‌ سوی فلسطین اشغالی خبر داد.

این رسانه به نقل از رسانه‌ های صهیونیست اضافه کرد: شلیک مشترک موشک هایی از ایران و حزب‌الله لبنان، حیفا و اطراف آن را هدف قرار داده است.

به دنبال شلیک مشترک موشک هایی از ایران و حزب‌الله لبنان، آژیرهای هشدار در نتانیا واقع در سرزمین های اشغالی نیز به صدا درآمدند.

گزارش‌ ها از ۵ محل اصابت در حیفای اشغالی و اطراف آن حکایت دارد.

رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند: ساختمانی در بازان در حیفا هدف اصابت قرار گرفت. همچنین اصابت موشک‌های اخیر به پالایشگاه‌ های حیفا نیز تأیید شده است.

۳ انفجار تل‌آویو را به لرزه درآورد

بر اساس اعلام این رسانه، انفجارهای مذکور پس از آن رخ داد که حزب‌ الله لبنان در اقدامی تلافی جویانه شمال اراضی اشغالی را با موشک هایی هدف قرار داد.

هامیز: ایران کنترل جنگ را در دست دارد؛ ترامپ درباره تهران دروغ می‌گوید

«جیم هامیز» عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی تصریح کرد که ادعای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در خصوص مذاکره با ایران کاملا دروغ است.

عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت: ترامپ هفته گذشته (به وقت محلی) متوجه شد که بازارهای مالی در آستانه بروز یک فاجعه قرار دارند، به همین دلیل ادعا کرد که با ایران در حال مذاکره است.

«جیم هامیز» سپس اضافه کرد: در حال حاضر ایران کنترل اوضاع در جنگ را به دست گرفته است. قیمت بنزین بیش از یک دلار برای هر گالن افزایش یافته است، بنابراین تهران اهرم‌ های فشار زیادی را در دست دارد.

حزب الله لبنان: از ابتدای جنگ ۱۱۰۰ عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام دادیم

جنگ علیه ایران قیمت نفت را ۶۰ درصد افزایش داد

آسوشیتدپرس، با ادامه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش قاطع جمهوری اسلامی به آن، قیمت نفت خام برنت امروز دوشنبه به ۱۱۵ دلار افزایش یافت.

این در حالیست که از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران قیمت نفت خام برنت نزدیک به ۶۰درصد افزایش یافته است.

حمله به زیرساخت های مرتبط با آمریکا در کویت

طبق اعلام وزارت برق کویت، حمله ایران به یک نیروگاه برق و تأسیسات آب‌شیرین‌کن درآن کشور، یک کشته و خسارات سنگین مالی برجای گذاشت.

وزارت دفاع کویت نیز به نوبه خود اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در چند ساعت گذشته ۱۴ موشک بالستیک و ۱۲ پهپاد را در حریم هوایی کویت شناسایی کرده‌اند.

این وزارتخانه توضیح داد که برخی از این حملات، یک اردوگاه نیروهای مسلح را هدف قرار داده و منجر به زخمی شدن ۱۰ پرسنل شده است که در حال حاضر تحت درمان هستند و علاوه بر آن، خسارات مادی به محل وارد شده است.

همچنین این وزارتخانه خاطرنشان کرد که انبارهای متعلق به یک شرکت لجستیک خصوصی هدف قرار گرفته و خسارات مادی به بار آورده، اما تلفات جانی نداشته است.

حمله پهپادی یمن به جنوب سرزمین‌های اشغالی

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی حمله پهپادی از یمن، آژیرهای هشدار در مناطقی در جنوب سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.

بر اساس این گزارش، آژیرهای هشدار درپی ورود پهپاد از یمن به آسمان خلیج ایلات در جنوب سرزمین‌های اشعالی به صدا درآمده است.

منابع یاد شده همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه خبر دادند. رسانه عبری همچنین از رهگیری پهپاد در خلیج ایلات خبر داد.

تصویب بودجه ۲۰۲۶ رژیم صهیونیستی با افزایش هزینه‌های نظامی

رسانه «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی بودجه سال ۲۰۲۶ را با افزایش قابل توجه در بخش نظامی و دفاعی تصویب کرده است.

این تصویب بودجه درحالی صورت می گیرد که رژیم اسرائیل درحال جنگ در جبهه های مختلف است.

کنست در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان بخشی از به‌روزرسانی بودجه و با در نظر گرفتن عملیات غرش شیر، بیش از ۳۰ میلیارد شِکِل (تقریباً ۱۰ میلیارد دلار) به بودجه وزارت دفاع اضافه شده و آن را به بیش از ۱۴۲ میلیارد شِکِل رسانده است.»

کل هزینه‌های پیشنهادی برای سال ۲۰۲۶ تقریباً ۸۵۰ میلیارد شِکِل یا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است.

زخمی شدن ۲۳۲ صهیونیست در یک روز

‌وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حملات موشکی طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۲ صهیونیست به بیمارستان منتقل شده که حال ۲ نفر از آنها وخیم است.

موج‌های موشکی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی یکی پس از دیگری

اسرائیل هیوم در خبری اعلام کرد: ایران در یک ساعت، ۳ موج موشکی به‌سمت جنوب اسرائیل شلیک کرده است.

در همین راستا هشدارهای اولیه در اراضی اشغالی درپی رصد موج جدیدی از موشک‌های ایرانی صادر شد.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل نیز در خبری به اصابت موشک در «بئر السبع» اذعان کرد.

هشدار شلیک موشک در دیمونا

جبهه داخلی اسرائیل نیز اعلام کرد: هشدار اولیه در نقب، دیمونا و عراد پس از حمله موشکی ایرانی که سومین حمله در یک ساعت گذشته محسوب می‌شود، صادر شده است.

بر اساس اعلام رسانه‌های اسرائیلی در کمتر از نیم ساعت، سه موج حمله موشکی ایران علیه سرزمین اشغالی صورت گرفته است.