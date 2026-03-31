اسکان رایگان و خدمات گسترده برای مسافران در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غیاثی‌زاده، با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی رمضان و ورود هم‌وطنان از استان‌های درگیر، اظهار کرد: از دهم اسفند ۱۴۰۴ و با تشکیل کمیته‌های تخصصی، برنامه‌ریزی برای اسکان و ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفت و با همراهی دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری، اقدامات گسترده‌ای انجام شد.

وی افزود: با دستور مسئولان استانی، ستاد اسکان اضطراری در گرگان تشکیل شد و اقامت رایگان در مدارس برای هم‌وطنان فراهم شد.

وی گفت: همچنین تأسیسات گردشگری با ارائه تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی به این افراد خدمات ارائه کردند و برخی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌مسافرها نیز اسکان رایگان را برعهده گرفتند.

وی ادامه داد: برای ساماندهی بهتر، هفت مدرسه به‌عنوان مراکز اصلی اسکان انتخاب شد تا خدمات به‌صورت متمرکز ارائه شود، در کنار اسکان، روزانه برای حدود ۲۱۰ نفر از افراد اسکان‌یافته، دو وعده غذای گرم با مشارکت گروه‌های مردمی و فعالان گردشگری توزیع می‌شود.

دبیر ستاد خدمات سفر گرگان با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده گفت: خدماتی همچون ویزیت رایگان پزشکی، امکانات خشکشویی، استخر، مهدکودک، خدمات خودرویی و بسته‌های حمایتی در اختیار هم‌وطنان قرار گرفته است و برای بیماران نیز شرایط ویژه و خدمات درمانی در محل اسکان فراهم شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، بلیت سینما، برنامه‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان و همچنین تورهای گردشگری برای بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی گرگان تدارک دیده شده است.

غیاثی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به آمار اسکان اشاره کرد و گفت: از دهم اسفند تاکنون بیش از ۲۶ هزار و ۷۷۰ نفر-شب اقامت در شهرستان گرگان ثبت شده که حدود ۳۰ درصد از کل اسکان استان را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از پنج هزار نفر در مدارس اسکان داده شده‌اند که سهمی قابل توجه از اسکان اضطراری استان است.

وی با اشاره به انجام ۳۲۶ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری، تأکید کرد: تمامی این اقدامات بدون استفاده از اعتبارات دولتی و با تکیه بر همدلی مردم، گروه‌های جهادی و فعالان گردشگری انجام شده و نشان‌دهنده روحیه مهمان‌نوازی مردم گرگان در روزهای بحران است.