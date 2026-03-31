دورکاری بانوان شاغل در تهران تمدید شد؛حضور ۲۰ درصدی کارکنان در ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در استان تهران را تا اطلاع ثانوی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، فعالیت کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری خواهد بود.
استاندار تهران با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری، اظهار داشت: در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دورکاری، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری انجام میشود.
وی افزود: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانکها نیز با حداقل ۲۰ درصد نیروها فعالیت خواهند داشت و همچنین حداقل ۳۰ درصد شعب بانکها به همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.
معتمدیان تأکید کرد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
استاندار تهران همچنین تصریح کرد: کلیه ردههای مدیریتی در استان تهران مشمول دورکاری نبوده و از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
وی خاطرنشان ساخت: مدیران دستگاهها مکلفاند بهگونهای برنامهریزی کنند که در روند خدمترسانی به مردم هیچگونه خللی ایجاد نشود و در صورت نیاز، برای تداوم خدمات پایدار، بهکارگیری نیروی انسانی بیش از ۲۰ درصد اعلامی نیز بلامانع خواهد بود.
