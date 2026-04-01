افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه حمله به محله مسکونی شریعتی شهر کرمانشاه، گفت: بعدازظهر سه شنبه، در پی حمله دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، بیش از پنج واحد مسکونی تخریب و حدود ۳۰ واحد دیگر دچار آسیب شدند. این حمله غیرانسانی باعث مجروحیت تعدادی از شهروندان و شهید شدن برخی دیگر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع انفجار، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در محل حادثه حضور پیدا کرده و پس از ارزیابی اولیه، عملیات امداد و نجات را آغاز کردند. مصدومان ابتدا توسط تیم‌های امدادی جست‌وجو و رهاسازی شدند و سپس برای درمان به مراکز پزشکی منتقل گردیدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر این، تیم آنست (سگ‌های جستجوگر) و تیم‌های تخصصی آواربرداری به‌طور جدی به جست‌وجو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار پرداختند. خوشبختانه یکی از مصدومان که در زیر آوار محبوس شده بود، توسط سگ‌های جستجوگر پیدا شد و اقدامات درمانی فوری برای او انجام شد.

یگانه در ادامه به عملیات‌های بعدی اشاره کرد و گفت: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر پس از آواربرداری و تفحص، پیکر چند شهید را به پزشکی قانونی منتقل کردند. عملیات آواربرداری با همکاری شهرداری کرمانشاه همچنان ادامه دارد تا از وضعیت تمام افراد گرفتار در زیر آوار اطمینان حاصل شود.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادی و نجات هلال احمر استان با تمام توان و همکاری سایر دستگاه‌ها در صحنه حضور دارند تا هرچه سریع‌تر به کمک آسیب‌دیدگان برسند.

یگانه در پایان با اشاره به اهمیت همبستگی و همکاری در چنین مواقعی، تأکید کرد: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی و تلاش‌های مستمر برای نجات جان انسان‌ها و رسیدگی به آسیب‌دیدگان است و همچنان تا پایان عملیات، تمامی تیم‌ها در آماده‌باش کامل خواهند بود.