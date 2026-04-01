۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

اتفاق ویژه برای ایران و عراق؛

چهره ۴۸ تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تکلیف ۴۸ تیم راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ و وضعیت آنها در هر یک از گروه ها مشخص شد. تیمای ایران اولین تیم‌راه یافته به این رقابت ها بود و عراق هم با شکستن طلسم ۴۰ ساله آخرین تیم راه یافته به جام جهانی بود.

این رقابت ها از ۲۱ خردادماه تا ۲۸ تیرماه سال جاری به میزبانی سه کشور مکزیک،‌کانادا و آمریکا در حالی برگزار می شود که تیم ملی ایران در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند حضور دارد.

تکلیف ۴۸ تیم ملی راه‌یافته به متفاوت ترین جام جهانی که در ۱۲ گروه خواهد بود، مشخص شد که اسامی این تیم ها به شرح زیر است:

مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و چک

کانادا، قطر، سوئیس و بوسنی

برزیل، مراکش، هائیتی، اسکاتلند

آمریکا، پاراگوئه، استرالیا و ترکیه

آلمان، کوراسائو، ساحل عاج و اکوادور

هلند، ژاپن، تونس و سوئد

بلژیک، مصر، ایران و نیوزیلند

اسپانیا، کیپ ورد، عربستان و اروگوئه

فرانسه، سنگال، عراق و نروژ

آرژانتین، الجزایز، اتریش و اردن

پرتغال، ازبکستان، کلمبیا و کنگو

انگلیس، کرواسی، غنا و پاناما

    IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      
      پاسخ
      تبریک به عراق، همسایه
    IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      
      پاسخ
      ایتالیا چرا بدشانسی اورد
    • سعید IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      
      پاسخ
      تبریک به ترکیه و عراق دو همسایه خوبمون تسلیت به ایتالیا.

