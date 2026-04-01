۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

صیقل انقلاب ایران با خون شهدا؛ جز به نابودی نظام سلطه تن نمی‌دهیم

شاهرود- نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه ملت ایران در کشاکش نبردی نابرابر اما پر از عزت ایستاده است، گفت: به لطف خدا و پشتوانه این مردم، چیزی جز شکست کامل نظام سلطه نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم شامگاه چهارشنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود در میدان امام خمینی(ره) ضمن گرامی داشت یاد شهدا، امام شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: شهدا با حمایت ملت عظیم الشان ایران اسلامی عزت آفرینند.

وی با قدردانی از یکماه حضور مردم در میدان برای حمایت از آرمان های انقلاب اسلامی افزود: مردم ما خستگی ناپذیر جبهه خیابان را نگهداشته و پا پس نمی کشند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه ملت ما اهداف آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را زیر پا می گذارند بیان کرد: امروز حضور مردم ما در صحنه ها بیانگر حمایت شان از انقلاب اسلامی است.

عجم ضمن گرامی داشت روز ۱۲ فروردین گفت: ۱۲ فروردین روزی است که مردم با رای آری خود نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کردند نظامی که حالا بعد از ۴۷ سال در اوج بالندگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی ایران علیرغم تمام مرارت ها و شرارت ها و بحران های دگر زا در کمال اقتدار توانست مسیر خود را جلو ببرد تاکید کرد: امروز شاهد هستیم که نظام اسلامی در بحران ها با حمایت مردم آبدیدهو صیقل خورده است.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه امروز مردم ما در حالی ۱۲ فروردین را جشن می‌گیرند که کشورمان در کشاکش یک نبرد نابرابر قرار دارد گفت: امروز ایران اسلامی باپشتوانه مردم در میان جنگ بینحق و باطل هستند.

عجم با بیان اینکه نتیجه این نبردپیروزی جبهه حق است افزود: ملت پرافتخار ایران امروز در برابر زیاده خواهی اسرائیل غاصب و اربابش آمریکا و ایادی استکبار و نظام سلطه ایستاده و جز به شکست کامل نظام سلطه خواسته ای ندارد.

