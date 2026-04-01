۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

اسکان بیش از ۲۷ میلیون مسافر در کشور

گرگان-معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به اسکان بیش از ۲۷ میلیون مسافر در نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان بندپی، عصر چهارشنبه در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گلستان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان استانی، اظهار کرد: استان گلستان با برخورداری از مردمی خونگرم و مهمان‌نواز و همچنین مدیریت منسجم، یکی از استان‌های موفق در ارائه خدمات سفر در شرایط ویژه امسال بوده است.

وی با اشاره به شرایط خاص نوروز ۱۴۰۵ افزود: امسال کشور با وضعیت متفاوتی مواجه بود، اما با تکیه بر سه مؤلفه اصلی شامل حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، ایستادگی نیروهای مسلح و مدیریت کارآمد دولت، نه‌تنها از چالش‌ها عبور کرد بلکه توانست خدمات‌رسانی گسترده‌ای را به مردم ارائه دهد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: حضور پررنگ مردم در صحنه‌های مختلف و همراهی آنان با برنامه‌های ملی، در کنار تلاش نیروهای مسلح، موجب شد دشمنان به اهداف خود دست پیدا نکنند.

وی ادامه داد: در کنار این عوامل، مدیریت جهادی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در قالب ستاد خدمات سفر، نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم و ایجاد آرامش در جامعه ایفا کرد.

بندپی با ارائه آماری از عملکرد ستاد خدمات سفر کشور گفت: تا پایان روز یازدهم فروردین، بیش از ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور اسکان داده شده‌اند و مجموع اقامت‌ها نیز به بیش از ۱۵۲ میلیون نفر-شب رسیده است.

وی افزود: این آمار در حالی ثبت شده که خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف از جمله سوخت‌رسانی، حمل‌ونقل و خدمات درمانی بدون وقفه ادامه داشته و هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات مشاهده نشده است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به تغییر رفتار سفر در سال جاری بیان کرد: در شرایط فعلی، مفهوم سفر از تفریح صرف به جست‌وجوی امنیت و آرامش تغییر یافته و مردم بیشتر به دنبال مقاصد امن هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، استان‌هایی همچون گلستان با توجه به شرایط مناسب، به‌عنوان مقصدی امن مورد توجه مسافران قرار گرفته‌اند.

بندپی با اشاره به عملکرد استان گلستان گفت: آنچه در این استان مشاهده شد، انسجام، هم‌افزایی و حضور میدانی مدیران بود که موجب شد خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وی ادامه داد: تأمین مایحتاج مردم، نظارت بر بازار و فراهم‌سازی شرایط اسکان، از جمله اقداماتی است که با مدیریت مناسب در استان به‌خوبی اجرا شده است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی اظهار کرد: فعالیت ستاد خدمات سفر نباید محدود به ایام نوروز باشد و با توجه به شرایط موجود، این خدمات باید پس از ۱۵ فروردین نیز با همان کیفیت ادامه یابد.

وی افزود: افزایش آمادگی عملیاتی، پیش‌بینی شرایط اضطراری و نظارت دقیق بر کیفیت خدمات، از جمله اولویت‌های پیش‌رو است.

بندپی با اشاره به کاهش میزان اقامت در مراکز رسمی گفت: به‌دلیل شرایط اقتصادی و تغییر الگوی سفر، ضریب اشغال هتل‌ها و اقامتگاه‌های رسمی کاهش یافته و بسیاری از مردم به سمت اقامت‌های غیررسمی سوق پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در همین راستا، حمایت از فعالان حوزه گردشگری در دستور کار قرار گرفته و موضوعاتی نظیر استمهال مالیاتی و بیمه‌ای برای جلوگیری از آسیب به این بخش در حال پیگیری است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور تأکید کرد: در شرایط فعلی، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه با جدیت عمل کنند.

