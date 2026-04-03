۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در جم؛ شهروندان نگران نشوند

بوشهر- طبق اعلام سپاه شهرستان جم، مهمات عمل نکرده دشمن صهیونی-آمریکایی، امروز در جم منهدم می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه شهرستان جم اعلام کرد: در صورت شنیدن صدای انفجار در ساعات آینده، جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان‌ وجود ندارد و این انفجارها کاملا کنترل شده است.

سپاه از مردم خواست موارد مشکوک را به شماره‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع دهند و خبرهای رسمی را از منابع رسمی دنبال کنند.

به گفته معاون استاندار بوشهر، عصر دیروز دشمن صهیونی _ آمریکایی با استفاده از بمب‌های کنسروی برخی مناطق روستایی و گردشگری شهرستان جم را مورد حمله قرار داد که باعث زخمی شدن ۱۹ نفر از مردم که در دامان طبیعت در روز سیزده بدر بودند شد.

