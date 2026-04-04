به گزارش خبرنگار مهر، لیست شعب کشیک بانکهای دولتی و خصوصی استان کرمانشاه به منظور ارائه خدمات بانکی و رفع نیازهای هماستانیها در روز شنبه ۱۵ فروردین ماه مشخص و اعلام شد که بر این اساس، بانکهای مختلف در سطح شهر کرمانشاه و شهرستانهای تابعه فعالیت خواهند داشت.
در خصوص بانک ملی، مراجعان در شهر کرمانشاه میتوانند به شعب آزادی، کارگشایی، عشایر، خیام، شهید محمد منتظری، گلایول، کارگر، بلوار شهید بهشتی، کاشانی، میدان امام خمینی، گلستان، آبادانی و مسکن، جهاد، سهراه حافظیه، مصطفی امامی و شهید شیرودی مراجعه کنند. همچنین این بانک در شهرستانهای گیلانغرب، ۲۶ مرداد پاوه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، سنقر و کلیایی، حداد عادل و طالقانی اسلامآبادغرب، کنگاور، سرپلذهاب، قصرشیرین، هرسین، صحنه، کرندغرب، نودشه، باینگان، نوسود، بیستون، کوزران، گواور، گهواره، ریجاب و ماهیدشت خدمترسانی خواهد کرد. از سوی دیگر، بانک مسکن نیز در شهر کرمانشاه شعب مرکزی، شریعتی، پردیس، سیلو، الهیه، کارگر، گلستان، فجر، تعاون و آبادانی و مسکن را فعال کرده و در شهرستانهای گیلانغرب، سرپلذهاب، فکوری و چمران اسلامآبادغرب، پاوه، هرسین، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، سنقر و کلیایی، صحنه، روانسر و کرندغرب آماده ارائه خدمات به هماستانیها است.
برای دریافت خدمات از بانک صادرات در شهر کرمانشاه، شعب نواب، شهدا، کاشانی، فرهنگیان، رجایی، فکوری، گلستان، میراحمد، الهیه، مسکن، اسلامیه، ابوذر، آلآقا و فردوسی و در شهرستانها نیز شعب کنگاور، کرندغرب، صحنه، گیلانغرب و جوانرود تعیین شدهاند. بانک ملت نیز از طریق شعب بلوار طاقبستان، میدان امام حسین (ع)، ۲۲ بهمن، آزادی، جمهوری، فردوسی، مطهری، فارابی و حداد عادل در مرکز استان و شعب قصرشیرین، جوانرود، اسلامآبادغرب، سنقر و کلیایی، بیستون و سیمان غرب در شهرستانها پذیرای مشتریان خواهد بود. گفتنی است که تمامی شعب بانک رفاه کارگران در سطح شهر کرمانشاه و کلیه شهرستانها به صورت کامل در این روز دایر و فعال میباشند.
بانک سپه با گستردگی بالایی در روز شنبه فعال است و در شهر کرمانشاه شعب سعدی، استاد مطهری، طاقبستان، خواروبار، بازار، ۲۲ بهمن، دیزلآباد، میدان جمهوری، شهید طباطبایینژاد، بلوار شهید بهشتی، شهید مصطفی امامی، شهدای کارگر، آیتالله اشرفی اصفهانی، امام رضا (ع)، پزشکان، میدان ارشاد، بیمارستان امام حسین (ع)، خیابان سنگر، حافظیه، امام خمینی، فرهنگیان، تعاون، الهیه، شهدا، سیمتری دوم، غدیر، آبادانی و مسکن، راهنمایی و رانندگی، آیتالله نجومی، آزادی و بوستان را به عنوان شعب کشیک معرفی کرده است. این بانک در شهرستانها نیز از طریق شعب شهدای مرصاد، مخابرات و شهید صیاد شیرازی در اسلامآبادغرب، شهید سپهبد شیرازی و امام خمینی در کنگاور، شهید چمران و انقلاب در پاوه، میراحمد و شهدای بازیدراز در سرپلذهاب، میدان سپاه و میدان معلم در سنقر و کلیایی، و شعب امام خمینی هرسین، جوانرود، سراب روانسر، شهید شمشادیان صحنه، نخلستان قصرشیرین، کرندغرب و مسجد جامع گیلانغرب ارائه خدمت میکند.
بر اساس این گزارش، تمامی شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در مرکز استان و تمامی شهرستانها دایر خواهند بود. شعب کشیک بانک کشاورزی در کرمانشاه نیز شامل شعب مرکزی، شهید بهشتی، کشاورز، شهید واحدی، کوهساری، ایثار، آزادی، جمهوری، قزانچی و قلعه محمدحسن خان است و در شهرستانها شعب کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، دالاهو، پاوه، امام اسلامآبادغرب، بیستون، کوزران، گواور، ماهیدشت، میانراهان، حمیل، دیره و نوسود فعالند. متقاضیان خدمات بانک تجارت در کرمانشاه نیز میتوانند به شعب ارشاد، مرکزی، بازار، بهشتی، دیزلآباد، فردوسی، رجایی، ابوذر، کارمندان، نفت، واحد ارزی و شهر صنعتی و در شهرستانها به شعب جوانرود، صحنه، استقلال کنگاور، هرسین، اسلامآبادغرب، قصرشیرین، پاوه، سنقر و کلیایی و گیلانغرب مراجعه نمایند.
در نهایت، بانک صنعت و معدن تنها در شعبه بلوار شهید بهشتی کرمانشاه کشیک خواهد داشت. بانک توسعه تعاون شعب مرکزی، آیتالله کاشانی و شهدای مرصاد را در شهر کرمانشاه و تمامی شعب خود را در شهرستانها فعال نگه میدارد. صندوق کارآفرینی امید علاوه بر شعبه مرکزی کرمانشاه، در شهرستانهای ثلاث باباجانی، جوانرود، پاوه، اسلامآبادغرب، سرپلذهاب، هرسین، سنقر و کلیایی و صحنه پاسخگوی مراجعان است. شایان ذکر است که تمامی شعب پست بانک نیز در سطح شهر کرمانشاه و تمامی شهرستانهای استان آماده ارائه خدمات بانکی در روز شنبه خواهند بود.
