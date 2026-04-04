به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق تعاون ایران به همراه معاونان و کارکنان این مجموعه با حضور در پویش ملی «جانفدا برای ایران»، ضمن تأکید بر وحدت و همدلی ملی، بر آمادگی خود برای ایفای نقش در مسیر حفظ اقتدار، عزت و سربلندی ایران اسلامی تأکید کردند.
در این اقدام نمادین، مدیران و کارکنان اتاق تعاون ایران با ابراز همدلی با مردم شریف ایران و قدردانی از فداکاریها و ایثارگریهای مدافعان امنیت و تمام کسانی که برای پاسداری از میهن تلاش میکنند، بر تداوم مسیر خدمت به مردم و حمایت از اقتصاد کشور تأکید کردند.
در همین راستا، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با دعوت از جامعه میلیونی تعاون کشور در راستای صیانت و دفاع از مرزهای کشور، خواستار پیوستن تعاونگران به پویش «جانفدا برای ایران» شد و این همراهی را نمادی از همبستگی ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی فعالان اقتصادی کشور دانست.
تاکید میشود، پویش «جانفدا برای ایران» با هدف تقویت روحیه ایثار، همبستگی ملی و قدردانی از مجاهدتها و فداکاریهایی که برای حفظ امنیت و اقتدار کشور صورت میگیرد شکل گرفته و اقشار مختلف مردم و نهادهای کشور با پیوستن به آن، وفاداری و حمایت خود از ایران عزیز را اعلام میکنند.
