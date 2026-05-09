مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین مستمر ذخایر خونی استان، اظهار کرد: حضور تیم سیار انتقال خون در شهرستان اسلام‌آبادغرب با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات خونگیری و تقویت ذخایر خونی انجام می‌شود.



وی افزود: از مردم شریف و نیکوکار این شهرستان دعوت می‌شود روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: محل استقرار این تیم پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب تعیین شده و پذیرش اهداکنندگان از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر انجام می‌شود.



میرزاده با بیان اینکه اهدای خون اقدامی حیاتی در نجات جان بیماران است، گفت: هر واحد خون اهدا شده می‌تواند زندگی چند بیمار نیازمند را تحت تأثیر قرار دهد و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.



وی در پایان با تأکید بر رعایت الزامات حضور خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای اهداکنندگان الزامی است.