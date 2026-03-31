اعلام وضعیت معاملات و توقف برخی نمادهای بازار برق در بورس انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت بورس انرژی ایران وضعیت معاملات نمادهای فعال در بازار برق را برای امروز اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه مدیر عملیات بازار برق و خطاب به کلیه مشترکین و کارگزاران این بورس، تعدادی از نمادهای معاملاتی امروز متوقف شده و وارد مرحله تحویل می‌شوند.

طبق این اطلاعیه، در جلسه معاملاتی امروز نمادهای زیر متوقف و فرآیند تحویل آن‌ها آغاز خواهد شد:

نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان‌باری روزانه و کم‌باری روزانه مربوط به تاریخ‌های ۱۴۰۵/۰۱/۱۵، ۱۴۰۵/۰۱/۱۶، ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ و ۱۴۰۵/۰۱/۱۸

نمادهای پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان‌باری هفتگی و کم‌باری هفتگی مربوط به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

همچنین در ادامه اطلاعیه اعلام شده است که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان‌باری روزانه و کم‌باری روزانه مربوط به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ در بازار برق بورس انرژی ایران گشایش خواهند یافت.

بورس انرژی اعلام کرد این اقدامات مطابق با روال عملیاتی بازار برق و به‌منظور مدیریت صحیح تحویل و معاملات انجام می‌شود.