۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

خانه مارال فرجاد در بمباران آسیب دید؛ به من می‌گفتید خائن چون ضد جنگم!

مارال فرجاد از آسیب دیدن خانه‌اش در روزهای جنگ نوشت و اینکه همیشه ضدجنگ بوده و معتقد است با بمب آزادی نمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، مارال فرجاد بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با اشاره به خانه‌اش که در اثر حمله و تجاوز دشمن به خاک کشورمان آسیب دیده است یادداشتی را درباره جنگ نوشت.

وی در این یادداشت آورده است:

«۱۷ اسفند یعنی ۲۳ روز قبل همسرم، مونا و بابام به من گفتند «شمالیم» فقط برای اینکه من کمتر گریه کنم.

چون من هر روز برای خانه های مردم گریه می‌کردم. برای کشورم و آنها می‌ترسیدند اگر بفهمم خانه خودم هم ... من دیگر از پا بیفتم.

چیزی در من شکست که هیچ دارویی درمانش نمی‌کند.

من همیشه ضد جنگ بودم. وقتی خیلی‌ها فریاد می‌زدند، بزنید تا آزاد شویم، می گفتم: جنگ آزادی نمیاره ... فقط ویرونی میاره. می‌گفتم: اول می‌گن فقط اهداف نظامی ...‌ ولی بعد زیرساخت‌ها ... بعد کارخانه ها، پل ها، بیمارستان‌ها و در نهایت جان مردم. گفتند اغراق می‌کنی. گفتند خائن. گفتند نمی فهمی اما امروز ... من دارم ویرانی را زندگی می‌کنم، نه تحلیل.

روز اول جنگ، تنها در بوداپست ... سه روز گریه ام بند نمی آمد. هر روز یک خبر هر روز یک ضربه ... و هر بار یک تکه از من فرو ریخت.

یک سوال دارم آن روزها که به من می‌گفتید خائن چون ضد جنگ بودم ... حالا چه می گویید؟ من خائنم؟ یا آنهایی که برای جنگ مشروعیت ساختند؟ آنهایی که رویا فروختند؟ آنهایی که گفتند فقط چند هفته ... فقط اهداف نظامی ...؟

ما شبیه لیبی نشدیم؟ شبیه عراق؟ شبیه سوریه؟ یا هنوز هم می‌خواهید بگویید فرق داریم؟ آخه اونا مردم شون ضد غرب هستن ما فرق داریم ؟ آخه اونا اکثرشون بیسوادن ما فرق داریم؟ آخه اونا عربن ما آریایی هستیم ما فرق داریم؟

من دیگر بحث سیاسی نمی‌کنم این روایت یک انسان است. وقتی انسانیت درون انسان فرو می‌ریزد می‌توانند خطرناک شوند.

فروپاشی درون اگر درمان نشود می‌شود ویرانی بیرون.

جنگ طلبی شاید یک اشتباه بود. اما ادامه اش دیگر اشتباه نیست یک وضعیت روانی است جایی که دیگر «ایران» مهم نیست ... فقط ویرانی مهم است.

من از همان اول می‌دونستم با بمب آزادی نمیاد با بمب فقط خانه ها می ریزند ... و آدم‌ها.

مثل خانه من، مثل دل من.»

آروین موذن زاده

    • منصور IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      مارال عزیز بسیاری از انسان نماها چه در داخل چه در خارج چه ایرانی چه غیره ،،از جنگ سود می برند ،،زیرا خانه های خود را روی ویرانه های دیگران بنا می کنند و خیلی ها با جنگ زنده اند و خیلی ها با تحریم ..خیلی ها انسان نما هستن نه انسان...
    • محمد اصل IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      کافی است اسامی بی وطن ها را که به شما گفتند خائن اعلام کنید
    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      سلام دقیقا نظر من هم همینه. هیچکس به فکر ما نیست. خام و ابلهانه فکر می کنه که این مرتیکه مو زرد و اون نتانیاهو کثیف می خوان به مردم کمک کنند. ببینیم خدا کجا است و این ها چطور تاوان می دند. خدایا به بودت شک ندارم ولی راستش کم کم دارم شک می کنم. لعنت به این دو خونخوار
    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      لعنت بر تمام وطن فروشان و خدا ازشون نگذره
    • IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      عزیزم هیچکس جنگ رو نمی‌خواد حتی آنهایی که به ظاهر خوشحال بودن فقط میخواستن صداشون رو کسی بشنوه؛ یکی از خودشون توی کشورشان. جنگ فقط آوارگی داره و ایکاش سال‌ها قبل اینرو می‌فهمیدیم و برای هیچکس آرزوی مرگ نمی‌کردیم. ما خدا رو داریم پس بهتر نیست برای نابودی دشمن از خدا کمک می‌خواستیم ؟؟؟‌از قدیم گفتن نفرین کردن به خودت برمیگرده و متاسفانه این روزهای ایران تعبیر همین حرف است. حیف از کشورمون و حیف از مردم و فرماندهانی که هیچ وقت جایگزین ندارند

