اذعان مقام سابق پنتاگون به شوک بزرگ ایران برای آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «چاس فریمن» دستیار سابق وزیر جنگ آمریکا، در گفتگویی با «گلن دایزن» استاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ در کانال یوتیوب خود، به دستاوردهایی که ایران در جنگ با آمریکا محقق کرده است، پرداخت.

این مقام سابق آمریکایی خاطرنشان کرد که ایران در واقع دو دستاورد اصلی از درگیری خاورمیانه به دست آورده است. اولین دستاورد لغو ممنوعیت صادرات نفت ایران بود. تحریم‌ها به دلیل کمبود عرضه و نگرانی‌ عمده خریداران از قیمت‌های جهانی، به ویژه قیمت سوخت در آمریکا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در نوامبر آینده لغو شد.

دومین دستاورد بزرگ ایران از این جنگ به نقل از مقام ارشد سابق پنتاگون این است که جامعه بین‌الملل ناخواسته کنترل واقعی تنگه هرمز توسط تهران را پذیرفت.

فریمن تاکید کرد که این وضعیت، ژئوپلیتیک منطقه را به طور ریشه‌ای تغییر می‌دهد و کشورهای خاورمیانه چاره‌ای جز یافتن روش‌های مؤثر برای محافظت از خود و حفظ صلح در آن ندارند.

پیش از این، وزارت نفت هند اعلام کرده بود که پالایشگاه‌های این کشور، نفت ایران را در بحبوحه درگیری در خاورمیانه که عرضه از طریق تنگه هرمز را مختل کرده بود، خریداری کرده‌اند که این اولین محموله از تهران به هند از ماه مه ۲۰۱۹ بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای سی و ششمین روز متوالی ادامه دارد و ادامه تبادل حملات موشکی و پهپادی و بسته شدن تنگه هرمز بر زنجیره‌های تأمین سوخت و کالاهای اساسی در جهان تأثیر گذاشته است.