به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان در گزارشی با تیتر «سقوط جنگنده‌ها ادعای ترامپ و هگست درباره مصونیت هوایی را زیر سوال برد» نوشت: یک جنگنده آمریکایی بر فراز ایران سرنگون شد و پس از آن نیز هواپیمای دیگری سقوط کرد؛ رخدادهایی که ادعاهای دونالد ترامپ و پیت هگست درباره تسلط کامل هوایی و کنترل نفوذناپذیر نظامی بر ایران را نقض می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است، با وجود محدود بودن تلفات انسانی آمریکا، این حوادث نشان‌دهنده خطرات جنگ نامتقارن است و ادعاهای دولت درباره موفقیت قاطع نظامی را تضعیف می‌کند.

در این گزارش تاکید شده است، در عین حال، حمایت عمومی همچنان پایین باقی مانده است؛ زیرا نگرانی‌های اقتصادی و نامشخص بودن اهداف جنگ، تردیدها نسبت به ادامه این درگیری را افزایش داده است.