۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

سی‌ان‌ان: ادعاهای ترامپ درباره ایران زیر سوال رفته است

سی‌ان‌ان: ادعاهای ترامپ درباره ایران زیر سوال رفته است

سی‌ان‌ان با اشاره به تحولات میدانی جنگ ادعاهای ترامپ درباره ایران را زیر سوال برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان در گزارشی با تیتر «سقوط جنگنده‌ها ادعای ترامپ و هگست درباره مصونیت هوایی را زیر سوال برد» نوشت: یک جنگنده آمریکایی بر فراز ایران سرنگون شد و پس از آن نیز هواپیمای دیگری سقوط کرد؛ رخدادهایی که ادعاهای دونالد ترامپ و پیت هگست درباره تسلط کامل هوایی و کنترل نفوذناپذیر نظامی بر ایران را نقض می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است، با وجود محدود بودن تلفات انسانی آمریکا، این حوادث نشان‌دهنده خطرات جنگ نامتقارن است و ادعاهای دولت درباره موفقیت قاطع نظامی را تضعیف می‌کند.

در این گزارش تاکید شده است، در عین حال، حمایت عمومی همچنان پایین باقی مانده است؛ زیرا نگرانی‌های اقتصادی و نامشخص بودن اهداف جنگ، تردیدها نسبت به ادامه این درگیری را افزایش داده است.

