آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراها در تاریخ مقرر وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور امروز (یکشنبه ۱۶ فروردین) برگزار شد. در این نشست پرونده‌های ارجاع شده از هیئت‌های عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت.

محمد صالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در حاشیه این نشست از آمادگی کامل هیئت مرکزی و ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور در زمان مقرر خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان روستاها و بخش‌ها به وزارت کشور و اطلاع‌رسانی به داوطلبان تصریح کرد: داوطلبان رد صلاحیت شده به مدت ۴ روز می‌توانند اعتراض خود را در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور یا در شهرستان‌های محل سکونت خود ثبت کنند و پس از آن هیئت‌های نظارت شهرستان یک هفته فرصت دارند تا نظر خود را درباره صلاحیت این داوطلبان اعلام کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: نظر هیئت‌های نظارت شهرستانی درباره داوطلبان رد صلاحیت شده روستاها و بخش‌ها قطعی و نهایی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سراسر کشور برگزار خواهد شد.