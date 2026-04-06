به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار همدان به همراه معاونان، مشاوران، مدیران ستادی، فرمانداران و بخشداران سراسر استان، با ابراز همبستگی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و در حمایت از امنیت و اقتدار ملی، به پویش مردمی «جان‌فدا» پیوستند.

این اقدام که با هدف تقویت همبستگی ملی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و امنیت کشور صورت گرفته، نشان‌دهنده تعهد مدیران اجرایی استان به آرمان‌های نظام و حمایت از اقتدار ایران اسلامی است.

پویش «جانفدا» که اخیراً با هدف دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدات دشمن آمریکایی صهیونی شکل گرفته، با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه مواجه شده است. در این پویش، شرکت‌کنندگان با ثبت‌نام و اعلام آمادگی، حمایت خود را از نیروهای مسلح و تلاش برای حفظ امنیت کشور اعلام می‌کنند.

مدیران استانداری همدان با پیوستن به این پویش، بر اهمیت همدلی، انسجام و همراهی با مردم و نیروهای مدافع امنیت تأکید کرده و این حرکت را جلوه‌ای از وفاداری به کشور و وظیفه حرفه‌ای در هدایت افکار عمومی دانستند.

پیوستن مسئولان استانداری به پویش «جانفدا»، وحدت و همسویی میان مدیریت اجرایی استان، مردم و نیروهای حافظ امنیت کشور را به نمایش گذاشت و پیامی قدرتمند از همبستگی ملی در برابر تهدیدات دشمت جنایتکار آمریکایی صهیونی را ارسال کرد.