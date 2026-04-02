افتتاح فیلم کن ۲۰۲۶ با «ونوس الکتریکی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ونوس الکتریکی» ساخته پیر سالوادوری جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ را افتتاح خواهد کرد.

این فیلم که با بازی پیو مارمائی، آنائیس دموستیر و ژیل للوش ساخته شده پس از آن از ۱۳ می ۲۰۲۶ در سینماهای فرانسه اکران می‌شود.

با اعلام این خبر این فیلم بلافاصله در کانون توجه سینمای معاصر فرانسه قرار گرفت. داستان این فیلم در پاریس اواخر دهه ۱۹۲۰ اتفاق می‌افتد و حول یک نقاشِ متأثر از غم، یک فریبکاری معنوی و یک داستان عاشقانه متمرکز است و فیلم درباره آنتوان بالسترو، نقاش جوانی است که پس از مرگ همسرش قادر به ادامه کارش نیست. او در تلاش برای ارتباط با سوزان از طریق یک غیبگو است اما در نهایت به تدریج الهام خود را دوباره کشف می‌کند.

این فیلم که بر مبنای فیلمنامه بنوا گرافین در همراهی با پیر سالوادوری شکل گرفته با عنصر روح‌گرایی گره خورده است.

بازیگران این فیلم چهره‌های شناخته‌شده‌ سینمای معاصر فرانسه هستند و پیو مارمای نقش نقاش سوگوار، آنائیس دموستیه نقش سوزان و ژیل للوش نقش آرماند، دلال هنری را بازی می‌کنند.

اولین تصاویر از فیلم به عنوان بخشی از اعلامیه کن منتشر شد. این تصاویر عمدتاً فضای دوره زمانی، خط سیر احساسی فیلم و نقش محوری فریب در قلب داستان را تأیید می‌کنند.

پیش از این اعلام شد که نخل طلای یک عمر دستاورد هنری امسال به باربارا استرایسند و نخل طلای افتخاری به پیتر جکسون کارگردان فیلم «ارباب حلقه ها» اهدا می شود.

در حالی که ژولیت بینوش رییس هیئت داوران جشنواره فیلم کن سال پیش بود، پارک چان ووک به عنوان رئیس هیئت داوران برای هفتاد و نهمین دوره انتخاب شده است.