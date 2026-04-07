شرایط اعزام وزنه برداران نامشخص است/فعلا اولویت پیروزی ایران است

سجاد انوشیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های تیم ملی وزنه‌برداری گفت: قبل از حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به ایران، ما از یک ماه قبل اردوهای تیم‌های ملی را برگزار کرده بودیم که سطح باکیفیتی هم داشت. وزنه‌برداران خانم و آقا پیشرفت خیلی خوبی داشتند.

وی گفت: تیم جوانان در شیراز اردو داشت و برای مسابقات جوانان جهان که در مصر برگزار می‌شود، در حال آماده‌سازی بود. واقعاً هم یکی از تیم‌های آماده این مسابقات بود و اگر این اتفاقات نمی‌افتاد ما می‌توانستیم روی مدال‌آوری آنها حساب ویژه‌ای باز کنیم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری عنوان کرد: اما متأسفانه به خاطر این حمله وحشیانه و تجاوز به خاک ایران، تمامی اردوها تعطیل شد و در حال حاضر وزنه‌برداران در خانه هستند و گاهی وقت‌ها هم در سالن تمرینی، اگر باز باشد، تمرین می‌کنند، اما به‌طور کلی از آمادگی به دور شدند.

انوشیروانی عنوان کرد: متأسفانه به خاطر اتفاقات اخیر، تعاملات بین‌المللی ما، از جمله رد و بدل شدن ایمیل‌ها با فدراسیون جهانی و اخذ ویزا برای حضور ملی‌پوشان در مسابقات، به‌هم ریخته است. در حال حاضر منتظر تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای اعزام به مسابقات پیش‌رو هستیم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری عنوان کرد: مسابقات جوانان جهان در اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و تاریخ آن تغییری نکرده است، اما مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی هند برگزار می‌شود، به مدت ۴۰ روز به تعویق افتاده است. ما برای مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم داشتیم تا تیم دوم بزرگسالان را به‌صورت محدود اعزام کنیم، اما الان در اردوی تیم ملی این نفرات را در اختیار نداریم.

وی گفت: در اردویی که در اردبیل در حال برگزاری است، نفرات اصلی تیم‌های بزرگسالان آقایان و خانم‌ها که برای بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی چین شانس مدال‌آوری دارند، حضور پیدا کردند. مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا، به‌خصوص برای کاروان ورزش ایران، اهمیت زیادی دارد و تلاش می‌کنیم تیم با آمادگی کامل در این دو رویداد مهم شرکت کند.

وی در مورد خسارت‌هایی که به فدراسیون وزنه‌برداری وارد شده، گفت: سقف اصلی فدراسیون آسیب دیده، همچنین در و پنجره سالن‌های مسابقات، بدنسازی و تمرینات کنده شده‌اند. ۱۵ درِ فدراسیون از شدت موج انفجار از جا درآمده و شکسته است. بخش اداری فدراسیون هم آسیب دیده است. با این حال، تمام این خسارت‌ها قابل جبران است. امیدوارم هر چه زودتر این تجاوز وحشیانه با پیروزی ایران همراه باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعویق مسابقات قهرمانی آسیا، امکان اعزام تیم وجود دارد یا خیر، گفت: هدف ما این بود که تیم دوم بزرگسالان را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم، ولی در حال حاضر این نفرات در اردوی تیم ملی حضور ندارند. ما باید شرایط را بسنجیم و حتی برای مسابقات جوانان جهان در مصر هم جلسه آنلاین با اعضای کمیته فنی خواهیم داشت تا در مورد تیم‌ها تعیین تکلیف کنیم.

انوشیروانی تأکید کرد: در شرایط فعلی، نحوه اعزام تیم‌ها و کشور مقصد اهمیت زیادی دارد. با توجه به شرایطی که وجود دارد، اگر تیم‌ها به‌صورت زمینی اعزام شوند، باید به این موضوع توجه کنیم که در کشور دوم بلیت برای مقصد برای کل تیم می‌توانیم تهیه کنیم یا خیر. از آن طرف، امنیت وزنه‌برداران اهمیت زیادی دارد که خدای نکرده آسیبی نبینند و خانواده‌ها نگران نشوند.

وی گفت: در حال حاضر، اولویت همه مردم حضور شبانه و اعتراض به این جنگ نابرابر و آمریکا جنایت‌کار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. متأسفانه زیرساخت‌های ما مورد حمله قرار گرفته و اولویت برای همه اقشار جامعه فقط و فقط حفظ اقتدار و پیروزی ایران است. پس از آن، کسب عنوان قهرمانی در اولویت بعدی قرار دارد.

وی گفت: فدراسیون وزنه‌برداری همراه با بزرگان و قهرمانان این رشته، پا به پای مردم در اجتماعات شبانه حضور دارند تا انزجار خود را نشان دهند. میدان در دست رزمندگان اسلام است و ما هم با حضور شبانه، آنها را همراهی می‌کنیم تا مقتدرانه پیروز میدان شویم.