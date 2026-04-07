۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

انهدام شبکه وابسته به دشمن در ۲۵ استان

فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: ۸۵ نفر از مزدوران و وطن فروشان در ۲۵ استان کشور دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: شبکه بزرگ و طراحی شده سازمان اطلاعاتی دشمن شامل عناصر وطن فروش و خائن به مردم عزیز ایران؛ در ۲۵ استان شناسایی و در عملیات‌هایی منسجم و هماهنگ، تعداد ۸۵ نفر از این مزدوران که اقدام به تهیه و ارسال موقعیت‌های حساس از جمله تأسیسات و زیرساخت‌های ارائه خدمات به مردم، ایستگاه‌های ایست و بازرسی، محل استقرار نیروهای تأمین کننده امنیت مردم جهت انجام اقدامات جنگی و تعیین لوکیشن سیار یا ثابت برای اصابت توسط دشمن آمریکائی صهیونیستی می‌کردند، دستگیر شدند.

وی افزود: از مجرمان وطن‌فروش تجهیزات تخصصی و الکترونیکی، استارلینک، سلاح و مهمات و... کشف و ضبط شد.

رادان خاطرنشان کرد: اعترافات متهمان و نحوه همکاری با دشمن با شرح جزئیات به‌زودی منتشر و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: بخش مهمی از این عملیات با استفاده از گزارش‌های خبری مردمی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به سرانجام رسید.

کد مطلب 6793948

    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدالعنتشون کنه ،خداحسابشون رو برسه ،خداحسابشون رو برسه این افراد بد وناشی،رو
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      سلام بر پلیس فداکار...اما قوه قضاییه باید با این جنایتکاران با قاطعیت و بازدارنده عمل کند ...تا جامعه امن و زحمات و رشادت‌های پلیس هم هدر نرود.خسارات جامعه چند برابر نشود
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      رادان خود دشمن رو بزن اینا که عددی نیستند
      • IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        هرچیزی جای خودش
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدایا این وطن فروشها رو کجای دلمون بذاریم؟!
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      آب و غذا رو حروم یه مشت تروریست نکنید وقتی جرم ثابت شده اعدام کنین بره .
    • علی IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      باسلام..عاجزانه وملتمسانه ازمسولیین عزیزکشوری میخواهم وطن فروشان وخائنین به کشوروملت ایران درکشورهای اروپایی وآمریکاوکسانی که هیزم برآتش جنگ دشمن آمریکایی صهیونی ریختندوبازهم خواهند ریخت رارهانکنند...توپ درزمین آنهاست وماهروه بخواهیم مجبورندبه مابدهندپس این فرصت تاریخی که هرگزتکرارنخواهدشدراازدست ندهید..نباید مسببان این خونریزی هارابه حال خودشان رهاکنیم...

