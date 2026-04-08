کاشت نهال امید در دادگستری کرمانشاه به یاد رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با هدف ترویج فرهنگ امید و پاسداشت یاد شهدا، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه عصر چهارشنبه با کاشت یک اصله نهال در محوطه دادگستری این استان، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی رمضان را گرامی داشت.
دکتر کرمی در حاشیه این برنامه اظهار کرد: کاشت نهال نمادی از تکریم یاد شهدا و ادای احترام به نیروهای مسلح قهرمان است و در عین حال مظهر حیات، امید و آیندهای روشن برای میهن عزیزمان به شمار میرود.
وی افزود: این حرکت فرهنگی میتواند پیامی برای تقویت امید اجتماعی و افزایش روحیه و نشاط در میان مردم باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر دشمنان گفت: وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق علیه باطل همواره صادق است و حضور مردم شریف ایران در صحنه و در خیابانها در کنار ایستادگی جانانه نیروهای مسلح سلحشور در میدان نبرد، نقشههای دشمن سفاک را نقش بر آب کرده است.
کرمی در پایان تأکید کرد: این ایستادگی و همبستگی ملی برگ زرین دیگری بر کتاب پرافتخار جمهوری اسلامی ایران افزود.
