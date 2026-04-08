خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه امروز چهارشنبه از برقراری آتش بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهور ترکیه همچنین از تلاش‌ ها برای دستیابی به این آتش‌ بس قدردانی و از نقش‌ آفرینی پاکستان در این روند تقدیر کرد.

رجب طیب اردوغان اعلام کرد: ترکیه همچنان به حمایت از صلح در منطقه و جهان ادامه خواهد داد.

واکنش السیسی

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر ضمن استقبال از توافق آتش‌بس خاطرنشان کرد: امیدواریم این تحول مثبت به توافقی دائمی برای پایان دادن به جنگ در منطقه و بازگرداندن امنیت و ثبات منجر شود. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که برای دستیابی به صلح پایدار، به طور جدی در مذاکرات شرکت کنند.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان نیز ضمن استقبال از آتش بس موقت ۱۵ روزه در منطقه، از تلاش‌های طرف‌های مختلفی که در این آتش‌بس نقش داشتند، به ویژه پاکستان، مصر و ترکیه تشکر کرد.

عون ابراز امیدواری کرد که اعلام این توافق اولین گام به سوی یک توافق نهایی و جامع باشد که در آن مسائل مختلفی را که عوامل تنش در منطقه هستند، به نحوی برطرف کند که حاکمیت کشورها حفظ شود.

واکنش شیخ نشینان

وزارت خارجه کویت ضمن استقبال از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا بر اهمیت پایبندی کامل به آتش‌بس برای تضمین ثبات آرامش و آماده‌سازی شرایط رایزنی تأکید کرد.

وزارت خارجه عربستان سعودی نیز اعلام کرد: ما از توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم و تلاش‌های پاکستان را ارج می‌نهیم.

بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان نیز اشاره به برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای در منطقه تصریح کرد: جهان موقتا از رویارویی با فاجعه عقب نشینی کرده اما جایی برای سهل انگاری وجود ندارد. اکنون مذاکرات جدی برای برقراری یک صلح پایدار ضروری است. از تلاش برای مذاکره در راستای هدفی حیاتی و فوری یعنی تقویت امنیت منطقه‌ای قوی و پایدار حمایت خواهیم کرد.

کنایه سانچز به ترامپ

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا در واکنش به آتش‌بس بین ایران و آمریکا و با اشاره به جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این آرامش لحظه‌ای نمی‌تواند ما را به فراموشی آشوب، ویرانی و جانهایی که از دست رفته است، وادارد.

سانچز تاکید کرد: دولت اسپانیا از کسانی که جهان را به آتش می‌کشند (و بعد) فقط به این دلیل که با یک سطل آب سر می‌رسند، تعریف و تمجید نخواهد کرد.

واکنش گروههای فلسطینی

جنبش جهاد اسلامی پیروزی تاریخی بر تجاوز صهیونیستی-آمریکایی و خنثی کردن تمام نقشه‌های دشمنان» را به ملت بزرگ ایران و رهبری خردمند آنها تبریک گفت.

این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از چهل روز نبرد خونین و حماسی، «مردم ایران و نیروهای مسلح آنها متجاوزان را مجبور به پذیرش آتش‌بس طبق شرایط ایران اسلامی کردند.»

در این بیانیه آمده است: «دشمن آمریکایی از تهدید به تنزل ایران به عصر حجر، به یک کشوری تبدیل شده که باید بر سر حضور و نفوذ آمریکا در منطقه با آن مذاکره کند.»

این بیانیه این را به خودی خود، همچون روز روشن، گواه بر این دانست که «تجاوز کاملاً در دستیابی به اهداف خود شکست خورده است و ایران به لطف عزت شهدا و مبارزانش، همچنان سربلند، قوی و با عزت باقی می‌ماند.»

در پایان این بیانیه آمده است: «اینها لحظاتی تاریخی برای مردم مظلوم منطقه و جهان، به ویژه مردم فلسطین هستند که آرزوی آزادی خود را دارند. پایداری و مقاومت مداوم آنها در نهایت پیروزی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.»

جنبش مجاهدین فلسطین نیز تأکید کرد که ایران ثبات موضع خود را ثابت و توطئه‌های دشمن را خنثی کرد. دستاوردهای نظامی ضربات دردناکی وارد کرد که «شکنندگی سیستم‌های آمریکایی و صهیونیستی» را آشکار ساخت.

این جنبش تأکید کرد که زمان یکه‌تازی و سلطه‌گری از بین رفته و گزینه مقاومت تنها راه تحمیل معادلاتی است که از حقوق و سرمایه‌های ملت‌ها محافظت می‌کند.

از سوی دیگر باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، اظهار داشت که آتش‌بس، که بر اساس پیشنهاد ایران و با پذیرش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برقرار شده است، «گامی بزرگ در جهت افول هژمونی آمریکا در منطقه و در مسیر نابودی قریب‌الوقوع این موجودیت نامشروع» است.

وی در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در صفحه خود در «ایکس» منتشر کرد، افزود: «اراده ملت‌های آزاد، که آماده پرداخت بهای آزادی و استقلال هستند، پیروز شده است.»

او این توافق را به مردم و رهبری ایران تبریک گفت و تسلیت خود را برای همه شهدا ابراز کرد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین تاکید کرد که اعلام آتش‌بس موقت دو هفته‌ای میان آمریکا و ایران، نتیجه مستقیم ایستادگی ملت ایران، قدرت پاسخ‌های میدانی و ثبات موضع سیاسی آن در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

این جنبش تاکید کرد که این توافق، پیروزی اراده ایران در برابر سیاست‌های تهدید و باج‌خواهی بوده و شکست سیاست فشار حداکثری را نشان داد؛ سیاستی که با هدف وادار کردن ایران به پیروی از سیاست های غربی از طریق تحریم و تشدید تنش دنبال می‌شد.

در این بیانیه همچنین از نقش قهرمانانه نیروهای نظامی ایران از جمله سپاه پاسداران و ارتش و نیز ایستادگی ملت ایران و نیروهای مقاومت در منطقه و انسجام جبهه داخلی ایران تمجید شده است.

انصارالله یمن: این پیروزی اسلام در برابر کفر است

نصرالدین عامر رئیس کمیته رسانه ای جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: پیروزی محور جهاد و مقاومت پیروزی تمام اعراب و مسلمانان آزاده به شمار می آید.

وی اضافه کرد: این، پیروزی اسلام در برابر کفر است.

«سی ان ان» چگونه به آتش بس واکنش نشان داد؟

سی ان ان در گزارشی نوشت: تحولات اخیر در تنش میان آمریکا و ایران بار دیگر الگوی رفتاری دونالد ترامپ را به‌روشنی نشان داد؛ الگویی مبتنی بر تهدیدهای حداکثری و عقب‌نشینی در لحظه آخر. رئیس‌جمهور آمریکا که در ابتدای روز با ادبیاتی بی‌سابقه از احتمال نابودی «یک تمدن ۹۰ میلیونی» سخن گفته بود، تنها چند ساعت بعد از موضع خود عقب نشست و از تعویق حملات نظامی خبر داد.

در این گزارش آمده است: ترامپ این تصمیم را در قالب یک «آتش‌بس دوطرفه» معرفی کرد و مدعی شد که ایران با بازگشایی کامل تنگه هرمز موافقت کرده است. با این حال، مواضع رسمی تهران نشان می‌دهد که چنین روایتی با واقعیت فاصله دارد و ایران همچنان کنترل و مدیریت عبور و مرور در این گذرگاه راهبردی را در دست دارد.

سی ان ان افزود: این چرخش ناگهانی، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل آمریکا به همراه داشت. منتقدان، این اقدام را نمونه‌ای دیگر از رفتار موسوم به «TACO» (ترامپ همیشه عقب‌نشینی می‌کند) دانستند؛ رویکردی که در آن، تهدیدهای شدید جای خود را به عقب‌نشینی‌های تاکتیکی می‌دهد و اعتبار سیاست خارجی واشنگتن را زیر سؤال می‌برد.

در این گزارش آمده است: در مقابل، حامیان ترامپ تلاش کردند این اقدام را بخشی از تاکتیک‌های مذاکره‌ای او معرفی کنند. با این حال، واقعیت آن است که تکرار این الگو می‌تواند پیام روشنی برای بازیگران بین‌المللی داشته باشد: تهدیدهای آمریکا الزاماً به اقدام منجر نمی‌شود.

سی ان ان تصریح کرد: در نهایت، اگرچه تعویق درگیری می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند، اما تداوم این رفتار متناقض، بیش از هر چیز نشانه‌ای از سردرگمی راهبردی در سیاست خارجی آمریکا و کاهش قدرت بازدارندگی آن در صحنه بین‌المللی است.

پسکوف: امیدواریم تماس میان ایران و آمریکا طی روزهای آتی برقرار شود

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز پس از اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا برای مذاکرات بر سر طرح ۱۰ بندی ایران جهت توافقی جامع در پاکستان اعلام کرد که روسیه از همان ابتدا بر ضرورت گذار سریع به راه‌حل‌های دیپلماتیک در قبال ایران تاکید داشته است.

پسکوف در توضیح موضع روسیه در قبال وضعیت پیرامون ایران به خبرنگاران گفت: مایلم یادآوری کنم که ما از همان ابتدا درباره نیاز به تغییر جهت سریع این تنش به سمت مسیر صلح‌آمیز و حرکت سریع به سمت برقراری تماس‌ها و مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک صحبت کرده‌ایم.

سخنگوی کرملین ضمن استقبال از اعلام آتش‌بس میان دو طرف، از تصمیم دو طرف برای متوقف کردن درگیری‌های نظامی بیشتر حمایت کرد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که تماس‌های مستقیم میان ایران و آمریکا طی روزهای آتی برقرار شود.

به گفته پسکوف، مسکو انتظار دارد دو طرف در مذاکرات از منافع خود دفاع کنند.

سخنگوی کرملین همچنین گفت که روند صلح در اوکراین و مذاکرات پیرامون ایران تنها به طور غیرمستقیم مرتبط هستند.

او ابراز امیدواری کرد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی به زودی زمان بیشتری برای مذاکرات صلح اوکراین داشته باشند.

استقبال اقلیم کردستان عراق از آتش بس

نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق گفت: از توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنم. این پیشرفت، گامی مهم به سوی کاهش تنش، حفاظت از غیرنظامیان و احیای گفت‌وگوی سازنده است.

وی افزود: ما از تلاش‌های همه طرف‌هایی که به تسهیل این آتش‌بس کمک کردند، قدردانی می‌کنیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: امیدوارم همه طرف‌ها این تعهد را با حسن نیت حفظ کنند و برای دستیابی به صلحی پایدار که ثبات، امنیت و شکوفایی را در سراسر منطقه گسترش می‌دهد، تلاش نمایند.

پاپ واتیکان:با رضایت از اعلام آتش‌بس فوری دو هفته‌ای استقبال می‌کنم

اپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان امروز چهارشنبه ضمن تمجید از توافق آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا، ادامه مذاکرات برای پایان کامل جنگ را خواستار شد.

وی ساعاتی بعد از «غیرقابل قبول خواندن» تهدیدهای دونالد ترامپ علیه مردم ایران از آتش‌بس دو هفته ای برای پایان دادن جنگ تمجید کرد.

وی که از منتقدان صریح تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در هفته های اخیر بوده ضمن استقبال از آتش بس خواستار «مذاکرات مداوم برای توقف کامل این درگیری منطقه ای» شد.

لئو، اولین پاپ آمریکایی در سخنرانی هفتگی خود گفت: با توجه به ساعات گذشته که تنش زیادی برای خاورمیانه و کل جهان وجود داشته، با رضایت از اعلام آتش‌بس فوری دو هفته‌ای استقبال می‌کنم.

وی افزود: تنها از طریق بازگشت به مذاکره می‌توان به جنگ پایان داد.

رویترز نوشت: لئو که به انتخاب دقیق کلماتش معروف است، انتقادات خود از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را افزایش داده است.

واکنش صهیونیستها

رون بن‌یَشای، تحلیلگر ارشد روزنامه «یدیعوت آحارنوت»، در نخستین واکنش رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به اعلام آتش‌بس از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، با اذعان به شکست اسرائیل در جنگ اخیر و ناکامی این رژیم در دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده، نوشت که تل‌آویو نه‌تنها نتوانسته «نظام سیاسی ایران را تغییر دهد»، بلکه در هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود نیز موفق نبوده است.

او تأکید کرد که اسرائیل اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید نگران پیامدهای روند دیپلماتیک باشد؛ روندی که قرار است با میانجیگری پاکستان طی هفته آینده آغاز شود.

بن‌یشای در ادامه تحلیل خود با اشاره به نگرانی‌های جدی تل‌آویو نسبت به آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، نوشت که اسرائیل باید هرچه سریع‌تر ترامپ را تحت فشار قرار دهد تا مواضع این رژیم را در روند گفت‌وگوها لحاظ کند.

او با تأکید بر نگرانی اسرائیل نسبت به تحولات آینده، افزود که یکی از دغدغه‌های اصلی تل‌آویو این است که چگونه می‌توان رئیس‌جمهور آمریکا را متقاعد کرد که در لغو تحریم‌های ایران عجله نکند و از بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده تهران خودداری کند.

این تحلیلگر صهیونیست در راستای تلاش برای تخریب مسیر آتش بس هشدار داد که هرگونه کاهش فشار اقتصادی بر ایران می‌تواند به آرام شدن فضای داخلی رژیم صهیونیستی کمک کند؛ فضایی که نشان می‌دهد اسرائیل در واکنش به عقب‌نشینی امریکا و شکست راهبردی از ایران در بهت فرو رفته است.

وی مدعی شد که کاهش فشارها به ایران اجازه می‌دهد از نیروهای متحد خود، به‌ویژه حزب‌الله، حمایت مالی کند و همچنین روند بازسازی توان نظامی خود را سرعت بخشد.

بن‌یشای در ادامه نوشت: ایرانی‌ها از استعداد و دانش کمبودی ندارند و همین موضوع نگرانی تل‌آویو را دوچندان کرده است.

همچنین عاموس هرئیل تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله ای با اشاره به آتش بس در جنگ با ایران نوشت که دست کم می توان گفت که نتایج این آتش بس دلگرم‌کننده نیست.

به نوشته این تحلیلگر صهیونیست، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با شروع حمله در ۲۸ فوریه سه هدف اصلی برای این عملیات به خبرنگاران اعلام کرد: سرنگونی حاکمیت ایران، از بین بردن برنامه هسته‌ای، و از بین بردن تهدید موشک‌های بالستیک. تاکنون هیچ‌یک از این اهداف محقق نشده است.

وی افزود که حاکمیت ایران همچنان پابرجاست و هنوز راه‌حلی برای ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده پیدا نشده است و برنامه موشکی ایران نیز همچنان فعال است.

این تحلیلگر صهیونیست با اشاره به ابعاد شکست تل آویو در نتیجه این آتش بس تصریح کرد که در مقابل، جایگاه تل آویو در آمریکا به شدت آسیب دیده است و انتظار می‌رود که با اتهاماتی مبنی بر کشاندن دونالد ترامپ به جنگی غیرضروری مواجه شود. جبهه داخلی رژیم اسرائیل آسیب‌های قابل توجهی دیده است که ارتش را مجبور به استفاده گسترده از قابلیت‌های حیاتی برای کاهش این آسیب‌ها کرده است. در شمال نیز، تل آویوخود را در یک درگیری پیچیده نظامی با حزب‌الله گرفتار کرده‌ است که امنیت ساکنان شمال و بازسازی الجلیل را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر آوی اشکنازی تحلیلگر مسایل نظامی رژیم صهیونیستی نیز با برشمردن ابعاد شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ گفت که رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جنگ متحمل خسارت سنگینی شدند، و بهای این شکست را فوراً و مستقیماً، چه در صحنه لبنان و چه از طریق پیامدهای گسترده در سال‌های آینده، پرداخت خواهند کرد. علاوه بر اینکه ایران موقعیت و حضور خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مهم در خلیج فارس تثبیت کرده است.

وی افزود که ایرانی‌ها موفق شدند فرمول توافقی را به آمریکا تحمیل کنند که خود آمریکا بیشتر بندهای آن را تدوین کرده بود. ایران تا آخرین لحظات به شلیک موشک به سمت سرزمین های اشغالی ادامه داد و حتی آخرین شلیک را نیز انجام داد.

اشکنازی در پایان تصریح کرد: ایران، پس از ۴۱ روز جنگ، همچنان در موضع خود ثابت‌قدم است، توانایی عملیاتی خود را حفظ کرده و به اجرای عملیات شلیک موشک ادامه می‌دهد.

واکنش تریتا پارسی به آتش بس

تریتا پارسی» نائب رئیس اندیشکده Quincy در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به پیام آتش‌بس «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داد.

او نوشت مهم‌ترین جمله در پیام ترامپ این است که مذاکرات بعدی بر اساس پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ایران انجام خواهد شد و نه بر اساس پیشنهاد ۱۵ بندی که ترامپ پیش‌تر مطرح کرده بود.

پارسی در ادامه به مهم‌ترین محورهای این پیشنهاد اشاره کرد و نوشت یکی از بندهای اصلی آن پایان دائمی درگیری‌ها و دستیابی به یک توافق صلح پایدار است، نه صرفاً یک آتش‌بس موقت.

به گفته او، این پیشنهاد همچنین شامل ارائه تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از حمله دوباره به ایران و لغو کامل همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

این تحلیلگر افزود بر اساس این طرح، ایران تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها بازگشایی خواهد کرد، اما برای هر کشتی عوارضی معادل ۲ میلیون دلار دریافت می‌شود که میان ایران و عمان تقسیم خواهد شد.

پارسی همچنین نوشت از دیگر محورهای این پیشنهاد پایان حملات رژیم صهیونسیتی به لبنان و دیگر حملات در منطقه و استفاده از درآمدهای حاصل از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برای بازسازی زیرساخت‌ها به جای پرداخت غرامت مستقیم است.

لاپید: هیچگاه شاهد چنین فاجعه سیاسی نبوده ایم

یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما هیچ گاه شاهد چنین فاجعه سیاسی نبوده ایم. تل آویو حتی در تصمیم گیری های مربوط به امنیت ما حضور نداشته است.

وی افزود: ارتش ما هر آنچه که از آن خواسته بودند انجام داد اما نتانیاهو از لحاظ سیاسی و راهبردی شکست خورد و هیچ کدام از اهداف جنگ محقق نشد.

لاپید تصریح کرد: سال ها طول می کشد این لطمه سیاسی و راهبردی که نتانیاهو با قلدری و اهمال کاری اش باعث شده جبران شود.

حزب الله لبنان: اهالی جنوب فعلا به منازل خود بازنگردند

حزب الله لبنان در واکنش به کارشکنی های رژیم صهیونیستی در مورد حملات موشکی علیه جنوب لبنان از اهالی این مناطق خواست تا قبل از قطعی شدن روند آتش بس در لبنان به منازل خود در جنوب بازنگردند.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به آتش بس موقت بین ایران و آمریکا واکنش نشالن داد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«خطاب به شریف ترین مردم...

خطاب به مردم مقاوم، صبور، ثابت قدم و فداکار...

خطاب به مردم پایدار جنوب، بقاع سرافراز و ضاحیه سربلند...

ما امروز در آستانه یک پیروزی تاریخی بزرگ ایستاده ایم که به لطف فداکاری های مجاهدین، خون شهدا و پایداری و صبر بی نظیر شما محقق خواهد شد.

در این لحظات سرنوشت ساز، شما را به صبر، پایداری و انتظار بیشتر فرا می خوانیم و از شما می خواهیم که قبل از اعلام رسمی نهایی آتش بس در لبنان، به روستاها، شهرها و مناطق هدف قرار گرفته در جنوب، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت نروید. زیرا این دشمن خائن و وحشی که به دنبال فرار از تصویر شکست خود است، ممکن است به تلاش های خائنانه ای متوسل شود تا صحنه ای خیالی ایجاد کند که نشان دهد دستاوردی را کسب کرده است که در میدان نتوانسته به آن دست یابد.

ان شاء الله به زودی به روستاها و خانه های خود باز خواهید گشت، سرافراز، سربلند، عزیز و پیروز باشید.»

رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگ ترین بازنده روند آتش بس در جنگ اخیر تلاش دارد در اجرای بندهای توافق کارشکنی کند. نتانیاهو در این راستا اعلام کرده که آتش بس در ایران را می تواند اما شمولیت این آتش بس در قبال لبنان را قبول نمی کند. در همین راستا ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملاتی را به مناطق مختلف در جنوب لبنان انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران اجرای کامل آتش بس را منوط به رعایت تمامی بندهای آن بخصوص در زمینه آتش بس در لبنان دانسته است.

نبیه بری تشریح کرد: بزرگ ترین بازنده آتش بس و احتمال کارشکنی تل آویو

رئیس مجلس نمایندگان لبنان، رژیم صهیونیستی را بزرگ ترین بازنده امضای توافق موقت آتش بس در جنگ ایران دانست و تاکید کرد که احتمال کارشکنی این رژیم در توافق وجود دارد.

نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الأوسط تأکید کرد که لبنان مشمول توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران است.

وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون در تمامی مناطق لبنان به جز جنوب به این توافق پایبند بوده‌اند، ولی در جنوب لبنان این توافق را نقض کرده اند.

بری گفت که توافق به وضوح شامل لبنان می‌شود و این همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد.

رئیس پارلمان لبنان گفت که با طرف پاکستانی تماس گرفته تا عدم پایبندی تل‌آویو به آتش‌بس را به آنها اطلاع دهد و از آنها خواسته است تا با آمریکایی‌ها تماس بگیرند تا بر رژیم اسرائیل فشار بیاورند.

وی افزود که با چندین طرف بین المللی ذیربط در این پرونده در تماس است و تأکیداتی وجود دارد که لبنان بخشی از این توافق است.

نبیه بری در عین حال احتمال کارشکنی رژیم صهیونیستی در این توافق به عنوان بزرگترین بازنده در این تحول را رد نکرد.

رئیس مجلس نمایندگان لبنان در تماس تلفنی با سلمان اطهر سفیر پاکستان در لبنان از تلاش‌های دولت پاکستان که منجر به آتش‌بس در سطح منطقه شد، قدردانی کرد و از وی خواست «واقعیت‌های مربوط به عدم پایبندی اسرائیل به توافق و ادامه تجاوزاتش علیه لبنان، به ویژه در مناطق جنوبی را منتقل کند.

حماس: ایران اراده آمریکا و تل‌آویو را در هم شکست

حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد: مقاومت بزرگ جمهوری اسلامی ایران، مقامات و ملت این کشور را ارج می نهیم.

وی در ادامه افزود: آنها موفق شدند خواست و اراده دشمن آمریکایی صهیونیستی را در هم بشکنند و نگذارند اهدافشان از این تجاوز وحشیانه محقق شود.

قاسم بیان کرد: این منطقه با تمام ساختار آن به ملت های اصیلش تعلق دارد و به همین دلیل باید همبستگی و اتحاد در منطقه تقویت شود تا استعمار خارجی نتواند بر آن تسلط پیدا کرده و منابع آن را به غارت ببرد.

واکنش قطر و اردن به آتش‌بس در منطقه

وزارت خارجه قطر اعلام کرد، دوحه از اعلام آتش بس میان آمریکا و ایران استقبال می کند و بر ضرورت تضمین امنیت گذرگاه های دریایی و حرکت آزاد کشتی ها بر اساس قوانین بین المللی تاکید دارد.

این وزارت خانه اضافه کرد: باید بر مفاد آتش بس از جمله زمینه سازی برای گفتگوها پایبند بود. دوحه آتش بس را یک اقدام اولیه برای کاهش تنش می داند.

قطر بدون اشاره به استفاده آمریکا از پایگاه های مستقر در خاک این کشور علیه ایران خواهان توقف فوری حملات تهران شد و تاکید کرد: ایران باید به حاکمیت کشورها احترام گذاشته و دست به چنین حملاتی نزند!

وزارت خارجه اردن نیز با استقبال از این آتش بس اعلام کرد که این توافق به عنوان گام مثبت به سمت کاهش تنش ها تلقی می شود.

چین: به ایفای نقش سازنده در منطقه ادامه می‌دهیم

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد، این کشور به عنوان یک کشور بزرگ حس مسئولیت دارد و به نقش آفرینی سازنده اش ادامه می دهد.

وی اضافه کرد، چین به مشارکت مثبت در بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه ادامه می دهد.

وزارت خارجه چین همچنین از توافق آتش بس حاصل شده در منطقه استقبال کرد.

تحلیلگر آمریکایی: آتش بس، ایران را به چهارمین قدرت جهان تبدیل کرد

یک تحلیلگر سیاسی آمریکایی پذیرش آتش بس با ایران را بزرگ ترین شکست آمریکا از زمان جنگ ویتنام خواند و تصریح کرد که این آتش بس موقعیت ایران را به عنوان چهارمین کانون قدرت در جهان تثبیت کرد.

رابرت پیپ تحلیلگر سیاسی آمریکایی در پستی در پلتفرم ایکس، مفاد توافقنامه آتش‌بس بین واشنگتن و تهران را «شکست استراتژیک بزرگ» برای آمریکا توصیف کرد.

پیپ که استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و بنیانگذار پروژه «شیکاگو برای امنیت و تهدیدات (CPOST)» است، در پست خود تأکید کرد که این شکست بزرگترین شکست واشنگتن از زمان جنگ ویتنام است.

وی گفت که پذیرش این شرایط، جایگاه ایران را به عنوان چهارمین کانون قدرت در جهان تثبیت می‌کند.

طرح آتش بس دو هفته ای که این تحلیلگر سیاسی آن را شکستی راهبردی برای آمریکا توصیف کرد، شامل مفادی است که واقعیت جدیدی را در منطقه تحمیل می‌کند، از جمله تضمین عدم به رسمیت شناختن هرگونه حمله آتی به ایران، لغو تمامی تحریم‌های آمریکا، و پایان دادن به عملیات نظامی علیه متحدان تهران بویژه در لبنان.

این مفاد همچنین به کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز اشاره دارد. تهران پیشنهاد کرده است برای هر کشتی ۲ میلیون دلار عوارض عبور وضع شود، با این شرط که این درآمدها با سلطان‌نشین عمان تقسیم شده و به بازسازی اختصاص یابد. پیپ این شرایط را یک تغییر اساسی در موازنه قدرت بین‌المللی به نفع ایران دانست.

عضو سابق پارلمان تونس: آمریکا به تمام معنا شکست خورد

نماینده سابق پارلمان تونس با اشاره به شکست قطعی محور آمریکایی- صهیونیستی در جنگ گفت که محور مقاومت در این دور به اهداف اصلی خود دست یافته و دستاوردهای آن آغاز تحولات بزرگی در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

زهیر مخلوف نماینده سابق پارلمان تونس تأکید کرد که پذیرش بحث درباره شروط مطرح شده توسط ایران از سوی آمریکا «شکستی تمام عیار» و ناکامی آشکار در تحمیل شروط آمریکایی است که قبلاً بر پایان غنی‌سازی اورانیوم متمرکز بود.

وی تأکید کرد که تهران معادله خود را تحمیل کرده و حق خود در غنی‌سازی را به عنوان یک حق حاکمیتی غیرقابل واگذاری مطرح کرده است.

مخلوف در گفتگو با شبکه المسیره، گفت که اولویت اصلی جنگ آمریکا بر سر پرونده اورانیوم بود که ایران مالکیت آن را حفظ کرد و موفق شد آن را در مسیر مذاکرات تثبیت کند. در طرف مقابل آمریکا از مواضع خود عقب‌نشینی کرد وعملاً حق ایران را به رسمیت شناخت.

وی افزود که که بحث بر سر جزئیات در مذاکرات در مورد درصدها است نه اصل این حق؛ آن هم در شرایطی که آمریکا اعلام کرده است که به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اعتقاد دارد.

این مقام تونسی تصریح کرد که آمریکا همچنین در دستیابی به هدف خود در تضعیف محور مقاومت یا حذف آن از معادله مذاکرات شکست خورد و ایران این پرونده را به عنوان یک شرط اساسی به طرف مقابل تحمیل کرد.

مخلوف گفت که آنچه در حال وقوع است، درک واشنگتن و رژیم صهیونیستی از ناتوانی در برابر توانایی‌های ایران، چه در زمینه موشکی و چه در توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌ها و مواضع نظامی است. لذا نیروهای آمریکایی دیگر قادر به باقی ماندن در پایگاه‌های خود در منطقه نیستند.

مخلوف توضیح داد که کنار گذاشتن طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا و جایگزینی آن با شروط ۱۰ گانه ایران، یک پیروزی سیاسی برای تهران است. ایران توانسته است یک معادله بازدارندگی جامع را با تکیه بر کنترل خود بر تنگه هرمز و توانایی‌های بالستیک خود، به طرف مقابل تحمیل کند. این تحول، قدرت تهران را به عنوان یک بازیگر اصلی و سرنوشت‌ساز در منطقه تثبیت می‌کند.

وی افزود که آمریکا در طول این جنگ از حمایت بین‌المللی برخوردار نبود و این دلیلی بر «شکست سیاسی و دیپلماتیک» آن است و پیروزی‌های میدانی ایران نیز تاکیدی بر این مطلب است.

مخلوف خاطرنشان کرد که ادامه حملات موشکی ایران تا لحظات آخر و عدم پاسخ رژیم صهیونیستی به آنها، «دلیلی قاطع بر پیروزی» ایران است. معمولا کسی که آخرین ضربه را می‌زند، در جنگ‌ها پیروز است.

مخلوف با اشاره به پیامدهای داخلی عمیق جنگ در داخل آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله تشدید بحران‌های سیاسی و محاکمه سرکردگان آنها گفت که دونالد ترامپ با ده‌ها پرونده روبرو است و ممکن است با سلب اعتماد مواجه شود. بنیامین نتانیاهو نیز با بحران‌های سیاسی و قضایی فزاینده‌ای روبرو است.

او تأکید کرد که ایران به «پیروزی استراتژیک» دست یافته است که در اختلال در ابعاد اقتصادی و گردشگری رژیم صهیونیستی منعکس شده است. امنیت در داخل سرزمین‌های اشغالی دیگر وجود ندارد و این امر اشغالگران را به فرار از سرزمین های اشغالی سوق خواهد داد.

این نماینده سابق پارلمان تونس در پایان سخنان خود ابراز داشت که محور مقاومت در این دور به اهداف اصلی خود دست یافته است و دستاوردهای آن آغاز تحولات بزرگی در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. وی تأکید کرد که هر رویارویی آینده در چارچوب معادلات جدیدی که ایران «از موضع قدرت» تحمیل کرده است، رخ خواهد داد.

آتش بس موقت و سرنوشت سیاه بنیامین نتانیاهو

یکی از تبعات اعلام آتش بس در جنگ، با وجود تثبیت دست برتر ایران در معادلات نظامی اخیر، سرنوشت سیاهی است که در سایه محاکمه بنیامین نتانیاهو در دادگاه رژیم صهیونیستی انتظار وی را می کشد.

شبکه خبری الجزیره در گزارشی با اشاره به اعلام آتش بس دو هفته ای در پی جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی در ایران به بررسی تبعات این جنگ بر آینده و سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت که تحلیلگران معتقدند که این آتش بس ممکن است به دوران سیاسی بنیامین نتانیاهو پایان دهد.

فاطمه خمایسی، خبرنگار الجزیره در فلسطین با اشاره به شلیک موشک های ایرانی به مرکز و جنوب سرزمین های اشغالی از جمله شهر استراتژیک دیمونا، در آخرین لحظات جنگ؛ گفت که میلیون‌ها صهیونیست به دلیل موشک‌های بارشی در شهرهای مرکزی به پناهگاه‌ها رفتند و ساختمانی در پتاه تیکوا در شرق تل‌آویو مستقیماً مورد اصابت قرار گرفت.

به نوشته الجزیره، دکتر مهند مصطفی، کارشناس امور رژیم صهیونیستی می گوید این جنگ -صرف نظر از اینکه در این مرحله به پایان برسد یا نه- ممکن است به آینده سیاسی نتانیاهو که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، پایان دهد؛ زیرا به معنای پیروزی ایران در جنگی است که نتانیاهو برای نخست وزیری مجدد خود روی آن حساب کرده بود.

مصطفی در تحلیل خود آتش بس را یک شکست سیاسی بزرگ برای نتانیاهو دانست و با توجه به شمول جبهه لبنان در این توافق گفت که جبهه داخلی رژیم صهیونیستی به دلیل قدرت غیرمنتظره حزب‌الله در این جنگ شوکه شد، این بدان معناست که نتانیاهو دیگر قادر به متقاعد کردن ترامپ برای ادامه جنگ نخواهد بود.

این کارشناس مسائل صهیونیستی با اشاره به اینکه نخست‌وزیر رژیم اسرائیل با ارائه امیدهای بزرگی که محقق نشدند، رئیس‌جمهور آمریکا را در این جنگ درگیر کرد، افزود که حتی اگر نتانیاهو بخواهد ایجاد منطقه حائل در لبنان را به عنوان دستاورد بزرگی معرفی کند، باز هم قادر به متقاعد کردن صهیونیست ها به انتخاب مجدد او نخواهد بود.

مایلز کاگینر، عضو میهمان شورای روابط خارجی آمریکا در این زمینه گفت که آمریکا قادر خواهد بود نتانیاهو را متقاعد کند که هدف قرار دادن ایران را متوقف کند، اما به او اجازه خواهد داد در لبنان و سایر مناطقی که تهدیدی برای خود می‌داند، به حملاتش ادامه دهد.

دکتر محجوب الزویری، کارشناس سیاست‌های خاورمیانه با اشاره به حملات موشکی پایانی ایران به سرزمین های اشغالی افزود که این حمله ممکن است ناشی از تأخیر در رسیدن تصمیم سیاسی به نهادهای نظامی در ایران باشد، اما هدف اصلی آن تأکید بر این است که تهران در جنگ حرف آخر را زده است.

الزویری معتقد است این حمله به این معنی است که نظام ایران همچنان از نظر سیاسی و نظامی منسجم است و دستش هنوز روی ماشه است. وی افزود که توجیه ترامپ برای این حملات، قبل از اینکه خود ایرانی‌ها آن را توجیه کنند، به این معنی است که او متقاعد شده است که جنگ دیگر قابل ادامه نیست.

مدودف: ایران پیروز شد؛ خبری از نفت ارزان نخواهد بود

دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد: در جنگ میان آمریکا و ایران منطق صحیح دست برتر را داشت اما اعتماد به آن به دلیل مواضع کاخ سفید متزلزل شد.

وی اضافه کرد: در اثر تحولات خاورمیانه دیگر خبری از نفت ارزان قیمت نخواهد بود و اروپا باید به مدت طولانی در حالت ریاضتی به سر ببرد. موافقت ترامپ با بررسی طرح ۱۰ بندی ایران به معنی پیروزی ایرانی ها است.

مدودف تاکید کرد: تل آویو نتوانست به اهداف خود در خاورمیانه برسد و آتش بس کنونی به نفع آن نیست. ترامپ نه می خواهد و نه می تواند یک جنگ طولانی مدت علیه ایران به راه بیاندازد.

وی گفت: آمریکا نیاز دارد که از این آتش بس محافظت کند و ترامپ می خواهد این طور تظاهر کند که همه چیز بر وفق مراد است.

سناتور آمریکایی: ترامپ باید به خاطر جنگ علیه ایران عزل شود

سناتور اد مارکی نماینده دموکرات کنگره آمریکا در واکنش به عقب‌نشینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از تهدیدات علیه زیرساخت‌ها و مردم ایران و برقراری آتش‌بس در شبکه ایکس نوشت: «از خبر توافق آتش‌بس با ایران خوشحالم اما به هرحال ما اصلاً نباید این در این جنگ غیرقانونی حضور می داشتیم».

این سناتور دموکرات سپس با تأکید بر اینکه ترامپ در جنگ با ایران مرتکب جنایت جنگی شده، ادامه داد «رئیس جمهوری نمی‌تواند به همین راحتی تهدید به جنایت جنگی کند و بعد هم به هیچ‌عنوان پاسخگو نباشد. کنگره باید هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه بدهد تا به این جنگ پایان دهد و او را برکنار کند.»

طعنه روسیه به ترامپ: پیروزی در رسانه‌های اجتماعی رخ نمی‌دهد

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین افزود: «تمام آن اظهاراتی که نشان می‌دهد راه حل در افزایش تجاوز و حملات، افزایش مطالب در رسانه‌های اجتماعی و اینکه پیروزی قریب‌الوقوع است، بیهوده بود. بار دیگر، این رویکرد، شکست سختی خورده است. در اصل، رویکرد حملات یکجانبه، تهاجمی و غیرقابل توجیه شکست خورده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود که روسیه به حل و فصل مسائل خاورمیانه بر اساس قوانین بین‌المللی، منافع ملی و ملاحظات انسانی کمک کرده است.

استقبال ژاپن از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا

هیئت وزیران دولت ژاپن اعلام کرد از توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم و به تلاش‌ها برای بازگشایی امن تنگه هرمز ادامه می‌دهیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و در پیامی نوشت: پیشنهادی ۱۰ بندی از ایران دریافت کرده‌ایم و معتقدم که می‌تواند مبنای قابل اتکایی برای مذاکره باشد.

مشاور اوباما: وضعیت آمریکا پس از جنگ با ایران فاجعه‌بار است

«بن رودز» معاون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفت با عقب‌نشینی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و اعلام آتش‌بس با ایران، جایگاه جهانی آمریکا از بین رفت.

رودز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «در بهترین حالت، ترامپ برای بازگشایی تنگه‌ای که قبل از جنگ بی‌معنی که او آغاز کرد، باز بود، به توافق رسید و سپاه پاسداران کنترل خود بر تنگه را نشان داد و احتمالاً علاوه بر لغو تحریم‌ها، هزینه‌هایی را نیز دریافت خواهد کرد».

وی با بیان اینکه هزاران بی‌گناه - از جمله صدها کودک - بدون هیچ دلیلی در لبنان و ایران جان خود را از دست دادند توضیح داد: «نیروهای آمریکایی کشته و زخمی شدند. سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه به شدت آسیب دیدند».

این مقام سابق آمریکایی اذعان کرد: «جایگاه آمریکادر جهان از بین رفت. مهمات آمریکا به شدت کاهش یافت. صدها میلیارد دلار هزینه شد. قیمت‌ها در همه جا بالا رفت. پیامدهای اقتصادی جهانی بیشتری در راه است. جایگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تقویت شد».

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به آتش بس: ترامپ به جوک تبدیل شده است

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به اعلام آتش بس در جنگ ایران تاکید کردند که ایرانی‌ها هر کاری که می‌خواستند با دولت ترامپ انجام دادند. این رسانه ها اعلام آتش بس دو هفته ای را نه تنها یک دستاورد تاکتیکی بلکه یک پیروزی بزرگ قلمداد و تاکید کردند که آتش بس دو هفته‌ای می‌تواند زمینه‌ساز مذاکراتی شود که فرصت را برای انجام توافق به صورت نهایی مهیا می‌کند.

در همین رابطه خبرنگار نظامی شبکه «آی ۲۴» رژیم صهیونیستی ضمن تمسخر اقدام آمریکا برای پذیرش آتش بس از این کشور خواست که پس از این زمان آتش بس‌های آینده را با دقت تعیین کند.

«شای زفی» کارشناس آکادمی مطالعات استراتژیک رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد که اجبار این رژیم به شامل شدن لبنان در آتش بس دستاورد مهمی برای ایران به شمار می‌رود.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت که او در کدام دنیا زندگی می‌کند که توافق تسلیم را یک دستاورد برای خود تلقی می‌کند؟

وی افزود که موضوع نگران کننده‌تر این است که اسرائیل این جنون و دیوانگی را رد نکرده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ترامپ را فردی ضعیف معرفی و ابراز عقیده کردند وی با این اقدام به یک «جوک بین المللی» تبدیل شده است که نمی‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند.

بنابر گزارش این رسانه‌ها، اعلام آتش بس همزمان با ادامه حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی باعث شد که اسرائیلی ها به تمسخر گرفته شوند.

معاریو: تنها پیروز میدان ایران است

روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد، تل آویو و آمریکا از این جنگ با توافقی خارج شدند که به صورت کلی یک تسلیم راهبردی به شمار می رود. ۴۰ روز از جنگ گذشت و ۵ هزار ساختمان ویران شد اما در نهایت ایران پیروزی قاطع به دست آورد و حزب الله قدرتمندتر از گذشته ظاهر خواهد شد.

در این گزارش آمده است: به نظر می رسد ایران و همپیمانانش تنها طرف هایی هستند که از این درگیری پیروزمندانه خارج شدند. ایران موفق شد آمریکا و تل آویو را به توافقی بکشاند که بیانگر تسلیم شدن آنها است. آمریکا و تل آویو از اهداف اعلام شده در این جنگ عقب نشینی کردند. ایران دست برتر را دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: ذخایر اورانیوم غنی شده از سوی ایران تحویل داده نشد و بر اساس توافق، برنامه هسته ای ایران ادامه پیدا می کند.

کنایه تحلیلگر نظامی تل‌آویو: شیر به گربه تبدیل شد

آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: غرش شیر(نام عملیات متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه ایران!) پس از آنکه رؤیاهای نتانیاهو و ترامپ مقابل ایران نقش بر آب شد، به میومیوی گربه‌ها تبدیل شده است.

رسانه های صهیونیستی نیز به نقل از مسئولان این رژیم گزارش دادند، خبر آتش بس در لبنان برای تل آویو بسیار بد است. آنچه که شب گذشته رخ داد بزرگترین شکست در تاریخ جعلی این رژیم بعد از شکست ۷ اکتبر به شمار می‌رود.

طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای عزل ترامپ

جمعی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور ارائه کردند.

این طرح که شامل ۱۳ بند است، ترامپ را به «شروع جنگ‌ و عملیات کشتار و ارتکاب جنایات جنگی و دزدی دریایی» متهم می‌کند.

بر اساس متن این طرح، ترامپ «به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز از کنگره، جنگ هایی را به عنوان طرف مستقیم یا غیرمستقیم علیه ایران، یمن، لبنان، سوریه، نیجریه و نوار غزه آغاز کرده است».

اذعان آسوشیتدپرس به درآمدزایی تنگه هرمز برای ایران

خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که در طول دو هفته آتش بس میان تهران و واشنگتن، ایران و عمان برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت خواهند کرد.

یک مقام آگاه منطقه‌ای روز چهارشنبه به آسوشیتدپرس گفت که طرح آتش‌بس دو هفته‌ای شامل اجازه دادن به ایران و عمان برای دریافت هزینه از کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

استقبال عراق و مصر از آتش‌بس بین ایران و آمریکا

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای از اعلام آتش‌بس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد از هرگونه تلاش منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار بحران‌ها و تقویت زبان گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت می‌کند و بر اهمیت پایبندی کامل به آتش‌بس تأکید دارد.

وزارت امور خارجه مصر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق عملیات نظامی در منطقه استقبال می‌کند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این اقدام، «تحولی مثبت و مهم» در راستای دستیابی به آرامش و کاهش تنش‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.

تعلیق عملیات‌های مقاومت عراق علیه مواضع دشمن

مقاومت اسلامی عراق از تعلیق عملیات های خود علیه مواضع دشمن در این کشور و منطقه خبر داد.

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که بنا به آتش بس توافق شده میان ایران و آمریکا، عملیات های رزمندگان عراقی به مدت دو هفته متوقف می شود.

بر اساس این گزارش، گروه مقاومتی سرایا اولیاء الدم عراق نیز اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۴ عملیات علیه پایگاه های آمریکا در منطقه انجام داده است.

سناتور آمریکایی: ترامپ عقب‌نشینی کرد؛ اعتبار آمریکا لطمه دیده است

کریس کونز سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: همانطور که هر بار ترامپ مذاکره می‌کند؛ تهدیدهای وحشتناک و غیرمنطقی مطرح کرد سپس عقب‌نشینی کرد و در نهایت به اعتبار و جایگاه آمریکا ضربه زد تا توافقی را به دست آورد که کشورمان را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد.

تحلیلگران به موافقت ترامپ با شروط ایران و اعلام آتش بس به عنوان یک شکست دیگر برای وی و کشورش در برابر مقاومت جانانه تهران نگاه می کنند.

نتانیاهو مدعی شد: آتش بس شامل لبنان نمی‌شود

در حالی که بر اساس توافق آتش بس اعلامی در منطقه حملات علیه لبنان نیز باید متوقف شود نتانیاهو مدعی شد که این توافق شامل لبنان نمی شود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اولین واکنش خود به آتش بس اعلام شده مدعی شد، این آتش‌بس دو هفته‌ای شامل لبنان نمی شود.

این در حالی است که پیشتر نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

نتانیاهو همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت، تل آویو از تصمیم ترامپ برای تعلیق حملات علیه ایران حمایت می کند به شرط آن که ایران تنگه ها را باز کرده و حملات را متوقف کند.

مالزی: آتش‌بس باید به یک توافق فراگیر تبدیل شود

نخست وزیر مالزی تاکید کرد: پیشنهاد ۱۰ ماده ای ایران بشارت دهنده بازگشت صبح و ثبات به منطقه است.

وی اضافه کرد: این پیشنهاد باید به یک توافق فراگیر تبدیل شود.

استقبال سازمان ملل از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد، آنتونیو گوترش از اعلام آتش بس دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا استقبال می کند.

وی به نقل از گوترش تصریح کرد: از تمام طرف های درگیر می خواهیم به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی و شروط آتش بس پایبند باشند.

گوترش همچنین تصریح کرد: تاکید داریم که توقف اقدامات خصمانه یک مسئله بسیار مهم برای حمایت از جان غیرنظامیان و کاهش مشکلات انسانی به شمار می رود.

وی از تلاش های پاکستان و دیگر کشورها برای تسهیل روند دستیابی به آتش‌بس قدردانی کرد.