علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت و نقشههای پیشیابی جوی استان اظهار کرد: بررسی خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که هوای استان امروز نیمهابری تا ابری خواهد بود و در بعضی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید و ناپایداریهای موقت همراه میشود.
وی با اشاره به احتمال بارشهای رگباری در سطح منطقه افزود: در برخی نقاط از پهنه جغرافیایی استان، به ویژه در نواحی شمال غرب، شرایط برای وقوع رگبارهای موقت بهاری، رعدوبرق و صاعقه فراهم است که شهروندان باید در ترددها و صعودهای کوهستانی خود نکات ایمنی را رعایت کنند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا اشاره کرد و گفت: ناپایداریهای جوی و وزش باد شدید، شرایط را برای تشکیل گردوخاک در سطح منطقه و نفوذ غبار ناشی از آن به جو استان هموار میکند که نیاز به مراقبتهای بهداشتی از سوی گروههای حساس دارد.
زورآوند در خصوص زمان و جغرافیای تحت تاثیر این پدیده تصریح کرد: انتظار میرود غبار غلیظ در ساعاتی از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا (جمعه) در آسمان منطقه نمود پیدا کند که مطابق معمول در نیمه غربی و شهرستانهای مرزی استان، تاثیرات و غلظت بیشتری خواهد داشت.
وی در پایان به تغییرات وضعیت جوی در روزهای ابتدایی هفته پیش رو اشاره کرد و یادآور شد: به دنبال عبور این امواج ناپایدار، از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، افزایش تدریجی دمای روزانه هوا، رشد موضعی ابر و وزش باد در بعضی از ساعات، مهمترین پدیدههای جوی قابل ذکر در سطح استان خواهند بود.
