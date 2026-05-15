علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی اظهار کرد: یک موج ناپایدار جوی از عصر امروز، جمعه، وارد فضای استان شده و تا اواسط وقت روز یکشنبه جو منطقه را تحت تأثیر فعالیتهای خود قرار میدهد.
وی افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر کاهش نسبی دمای هوا، به تناوب موجب وزش باد و وقوع رگبارهای بارانی در نقاط مختلف استان خواهد شد که در برخی ساعات با رعدوبرق نیز همراهی میکند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه اوج فعالیت این ناپایداریها برای امشب و فردا پیشبینی میشود، تصریح کرد: شدت این پدیدهها در نیمه شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت و احتمال وقوع رگبار تگرگ در پارهای از مناطق دور از انتظار نیست.
زورآوند همچنین به احتمال کاهش کیفیت هوا اشاره کرد و گفت: از امشب تا اواخر وقت فردا، به دلیل وزش باد، احتمال غبارآلود شدن آسمان به ویژه در شهرستانهای مرزی استان وجود دارد که لازم است ساکنان این مناطق تمهیدات لازم را بیندیشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده، با عبور این سامانه از شدت ناپایداریها کاسته میشود و طی این مدت وزش باد، رشد ابر و افزایش تدریجی دمای هوا اصلیترین پدیدههای جوی در سطح استان خواهند بود.
