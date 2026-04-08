۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

رحمان‌نیا: بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش باران همراه با رعد برق نقاط مختلف استان را فرا می گیرد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم شرایط نسبتاً ناپایدار جوی در استان خبر داد و گفت:بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان امروز قسمتی ابری خواهد بود که گاهی با افزایش ابر، وزش باد، رگبار پراکنده باران و حتی احتمال رعدوبرق همراه می‌شود.

وی افزود: این وضعیت تا چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت، اما با این تفاوت که در روزهای آتی، بارش‌ها ضعیف‌تر و پراکنده‌تر خواهند بود.

رحمان‌نیا در ادامه به روند دما اشاره کرد و گفت: با وجود ادامه بارش‌های پراکنده، دمای هوا در روزهای آینده افزایش نسبی خواهد یافت و به تدریج شاهد گرم‌تر شدن هوا در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از شهروندان خواست با توجه به احتمال رعدوبرق و وزش باد، در فعالیت‌های کوهستانی و کشاورزی احتیاط کنند.

