به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات اخیر به برخی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مکاتبات رسمی با سه نهاد مهم بینالمللی شامل سازمان بینالمللی کارفرمایان (IOE)، سازمان بینالمللی کار (ILO) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، خواستار رسیدگی فوری به پیامدهای انسانی و اقتصادی این حملات شد.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مجددا با ارسال نامهای به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار بررسی فوری حملات اخیر به کارخانجات و شهرکهای صنعتی غیرنظامی در ایران و پیگیری حقوقی آن در مراجع بینالمللی شد.
در این نامهها نسبت به حملات به کارخانجات و شهرکهای صنعتی و پیامدهای آن برای کارگران و زیرساختهای تولیدی ابراز نگرانی شده است.
این حملات به گفته خانه صمت موجب جانباختن و مجروح شدن شماری از کارگران و تهدید امنیت محیطهای کاری شده است.
در این نامه تأکید شده است که کارگاهها و مراکز تولیدی ماهیت غیرنظامی دارند و حمله به آنها علاوه بر خسارت اقتصادی، معیشت هزاران خانواده کارگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این مکاتبات به اصول بنیادین سازمان بینالمللی کار، کنوانسیونهای ایمنی و بهداشت شغلی (155 و 187) و همچنین کنوانسیونهای ژنو و اسناد حقوق بشر استناد شده است.
خانه صمت از نهادهای بینالمللی خواسته است: حملات به مراکز تولیدی غیرنظامی را محکوم و وضعیت کارگران آسیبدیده را بررسی و پیگیری کنند، ضمن اینکه برای حمایت از کارگران و بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده اقدام کنند.
همچنین از سازمان ملل درخواست شده سازوکارهای نظارتی و گزارشگران ویژه برای بررسی این حملات فعال شوند و موضوع در شورای حقوق بشر و مراجع بینالمللی پیگیری شود.
خانه صمت ایران اعلام کرده است آمادگی ارائه مستندات خسارات انسانی و اقتصادی به نهادهای بینالمللی را دارد.
به گفته مسئولان این تشکل، این مکاتبات برای جلب توجه جامعه بینالمللی به پیامدهای انسانی و اقتصادی حملات به محیطهای کاری در فاصله زمانی کوتاه تکرار شده است.
