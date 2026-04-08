امام جمعه قصرشیرین: مردم ایران پیروز واقعی جنگ رمضان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری چهلمین روز شهادت قائد امت امام خامنه‌ای عصر چهارشنبه در مسجد جامع قصرشیرین با حضور گسترده مرزنشینان، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «ابوالفضل، علمدار خامنه‌ای نگهدار» بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرده و آمادگی خود را برای دفاع از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند.

حجت‌الاسلام حامد آرمند امام جمعه قصرشیرین در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثار رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان و روحیه جهادی ملت، پیروز واقعی جنگ رمضان و نبردهای مقدس دفاع از کشور است.

وی افزود: امروز همه ما وظیفه داریم نصرت و پیروزی ملت ایران را روایت کنیم، چرا که پیروزی واقعی در این نبرد متعلق به ملت بزرگ ایران بود.

فرماندار قصرشیرین نیز در این مراسم با قدردانی از حضور مردم، اصناف، بازاریان و تلاش دستگاه‌های مختلف در ایام جنگ رمضان گفت: در این مدت مرزهای تجاری قصرشیرین حتی یک روز هم تعطیل نشد.

وی ادامه داد: ستاد مدیریت بحران، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نانوایی‌ها و همه مردم پای کار بودند و ثابت کردند قصرشیرین پیشانی و تابلوی نظام جمهوری اسلامی و سینه ستبر ایران اسلامی است و همواره در صحنه حضور دارد.