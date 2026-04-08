۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

واکنش نبیه بری به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان؛

جنایت امروز نقض آشکار همه قوانین و معاهدات بین‌المللی است

رئیس پارلمان لبنان در واکنش به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان گفت: جنایت امروز آزمون جدی برای جامعه بین‌المللی است و آنچه اتفاق افتاد، نقض آشکار همه قوانین و معاهدات بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در واکنش به حملات تجاوزکارانه امروز رژیم صهیونیستی به این کشور گفت: رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت جنگی تمام عیار شد.

وی افزود: جنایت امروز آزمونی برای همه لبنانی‌ها، رهبران سیاسی و مردمی است تا در حمایت از خون‌های ریخته شده متحد شوند.

رئیس پارلمان لبنان افزود: جنایت امروز آزمون جدی برای جامعه بین‌المللی است. آنچه که اتفاق افتاد، نقض آشکار همه قوانین و معاهدات بین‌المللی است.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک صدیقین و انفجار چند خانه در الناقوره توسط ارتش اسرائیل خبر داد.

همچنین منابع لبنانی از شهادت ۱۲ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به کیفون در جبل لبنان خبر داد و اعلام کردند که جست‌وجو برای یافتن مفقودان ادامه دارد.

    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ارتش لبنان متأسفانه عملکرد نظامی ندارد و فقط پلیس داخل کشور لبنان بوده است

