به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در واکنش به حملات تجاوزکارانه امروز رژیم صهیونیستی به این کشور گفت: رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت جنگی تمام عیار شد.
وی افزود: جنایت امروز آزمونی برای همه لبنانیها، رهبران سیاسی و مردمی است تا در حمایت از خونهای ریخته شده متحد شوند.
رئیس پارلمان لبنان افزود: جنایت امروز آزمون جدی برای جامعه بینالمللی است. آنچه که اتفاق افتاد، نقض آشکار همه قوانین و معاهدات بینالمللی است.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک صدیقین و انفجار چند خانه در الناقوره توسط ارتش اسرائیل خبر داد.
همچنین منابع لبنانی از شهادت ۱۲ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به کیفون در جبل لبنان خبر داد و اعلام کردند که جستوجو برای یافتن مفقودان ادامه دارد.
نظر شما