به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه با حضور در محل احداث پروژه ۸۷۶ واحدی شهید علیخانی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و روند اجرایی این پروژه از طرحهای نهضت ملی مسکن قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه در حاشیه این بازدید میدانی با تاکید بر تداوم خدماترسانی و عمران شهری اظهار کرد: برخلاف شرایط خاص حاکم و وقوع جنگ رمضان، هیچیک از پروژههای نهضت ملی مسکن در سطح استان متوقف یا تعطیل نشده است.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیتهای عمرانی و ساختوساز در تمامی این پروژهها با قدرت، انگیزه مضاعف و به صورت مستمر و بیوقفه ادامه دارد تا تعهدات در زمینه تأمین مسکن متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی و دغدغه مردم برطرف شود.
