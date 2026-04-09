سرمست: مدرسه مهمترین زیرساخت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر روز پنجشنبه ۲۰ فروردین در آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانش‌ آموزان مدرسه میناب اظهار داشت: به عنوان یک خدمتگزار کوچک در این استان معتقدم اگر امروز ما دارای اقتدار هستیم در شرایطی که دشمن طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی را به عنوان مبنای مذاکرات و آتش‌ بس موقت پذیرفته، مهم‌ترین مؤلفه این اقتدار، خون پاک رهبر شهیدمان، توانایی های نظامی و شهدای این جنگ تحمیلی سوم، به ویژه دانش‌آموزان عزیز است.

وی با اشاره به اصول کلی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر افزود: جنگ هر چقدر هم خشونت‌ بار و خانمان‌ سوز باشد، باید از یک سری اصول و قواعد انسانی پیروی کند، اما در این جنگ نابرابر، دشمن هیچ‌ یک از این قواعد را رعایت نکرد. دشمن در اقدامات جنایتکارانه به رهبر ما، به دانش‌ آموزان ما و به زیرساخت‌ های ما حمله کرد.

سرمست با تأکید بر اینکه معمولاً با شنیدن واژه زیرساخت، ذهن‌ ها به سمت نیروگاه، دانشگاه و مراکز مشابه می‌رود، تصریح کرد: من باورم بر این است که همین مدرسه میناب، نمود مهم‌ترین و اساسی‌ ترین زیرساخت کشور ما بود و شهادت این دانش‌ آموزان، مهم‌ترین مؤلفه قدرت ما در برابر دشمن محسوب می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه امروز در عصری زندگی می‌کنیم که جنگ روایت‌ها در کنار جنگ نظامی جریان دارد، خاطرنشان کرد: اگر امروز این آیین را برگزار می‌کنیم، اهمیت آن کمتر از عملیات نیروهای مسلح ما در خط مقدم و پشت لانچرها نیست. چراکه اگر در میدان دشمن را مورد حمله قرار می‌دهیم و مواضعش را درهم می‌کوبیم، امروز برای اثبات حقانیت و مظلومیت ما، این جنگ روایت‌ هاست که می‌تواند در سراسر جهان حقیقت ما را روایت کند.

وی خطاب به اصحاب رسانه، فرهنگیان و معلمان فرهیخته گفت: این وظیفه و رسالت بر دوش شماست که نگذارید این مظلومیت در برابر جنگ رسانه‌ای نابرابر دشمن به فراموشی سپرده شود.

سرمست با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب، به شهدای دانش‌آموز استان آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ما سرمایه‌ های بزرگ انسانی‌ مانند طاها بهروزی و علیسان جباری را از دست دادیم. این عزیزان، همان زیرساخت‌ های آینده‌ ساز جامعه ما بودند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با گرامیداشت یاد ۱۵ شهید دانش آموز استان، تأکید کرد: این ۱۵ نوگل از استان آذربایجان شرقی تقدیم نظام، مملکت، دین و آیین شده‌اند که خون پاک این بچه‌ های معصوم، حقانیت خود را در صحنه نبرد و دیپلماسی به اثبات خواهد رساند

وی همچنین یاد سه معلم شهید استان ندا امینی آذر یگانه کریمی و جلال برار را گرامیداشت.

در حملات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی به آذربایجان شرقی، دانش آموزان مهدی رزمجو، مهدی نوجوان، عرفان لطفی، عبدالرضا زمانی، نیکا زمانی، دنیا زمانی، هادی فرزانه، عطا آزموده، امیرحسین میرزاده، زهرا میرزاده، ماهان علیزاده، مهدی روحی، پانیذ روحی، مهیا نامی، و فاطمه نامی به فیض شهادت نائل آمدند.

همچنین فاطمه زکی و مهدی فرجی دو دانش آموز ساکن در خارج از آذربایجان شرقی بودند که به شهادت رسیده و پیکرشان در شهرهای استان تشییع و به خاک سپرده شد.