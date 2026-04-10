معاون علمی رئیس جمهور شهادت کمال خرازی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور متن پیام معاون علمی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه دیپلمات عالی‌قدر، سیاستمدار خردمند، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی و همسر ایشان، موجب تأثر عمیق و اندوه فراوان گردید.

دکتر خرازی از چهره‌های ممتاز و اثرگذار در عرصه سیاست خارجی کشور بود که با درک عمیق از تحولات جهانی و شناخت دقیق از معادلات قدرت، نقشی ماندگار در تبیین و پیشبرد راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران ایفا نمود.

در کنار خدمات ارزنده دیپلماتیک، نگاه راهبردی ایشان به توسعه علوم نوین، به‌ویژه حوزه علوم شناختی، نشان از دوراندیشی و توجه به بنیان‌های نرم قدرت ملی داشت. حمایت و تأکید ایشان بر گسترش این حوزه میان‌رشته‌ای، گامی مؤثر در مسیر ارتقای علمی و فناوری کشور به شمار می‌رود.

فقدان ایشان، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه علمی، سیاسی و نخبگانی کشور محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز خرازی، به خصوص فرزند گرانقدر ایشان جناب آقای دکتر سید مهدی خرازی، جامعه علمی کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان سفرکرده، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

حسین افشین