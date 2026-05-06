آیت‌ الله دژکام: ملت ایران در آستانه بعثت تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در فارس و امام جمعه شیراز، در یادواره شهدای سلامت جنگ رمضان در فارس با استناد به آیهای از سوره بنیاسرائیل، اظهار کرد: در منطق قرآن، جابهجایی قدرت در جهان امری مستمر و بخشی از سنتهای الهی است و این تغییرات، همواره میدان امتحان برای انسانها بهشمار میرود.
وی با درود به ارواح شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی سوم، بهویژه شهدای حوزه سلامت فارس، افزود: ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون با تقدیم حدود ۳۰۰ هزار شهید، نشان داده است که از مرگ هراسی ندارد و همین ویژگی، امروز جایگاه ویژهای برای ایرانیان در سطح جهانی رقم زده است.
امام جمعه شیراز ادامه داد: اگر گفته میشود امروز دست برتر در میدان با ماست، این خود یک آزمون الهی است و نباید موجب غفلت شود، چراکه خداوند در چنین شرایطی میزان پایبندی ما به انسانیت را مورد سنجش قرار میدهد.
آیتالله دژکام با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان نظامی پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: تأکید رهبر انقلاب بر اتکا به ملت ایران، نشاندهنده ظرفیت عظیم و تعیینکننده این ملت در عبور از بحرانهاست.
وی همچنین با اشاره به سخنان «قائد شهید» در آخرین اظهارات خود، گفت: بر اساس این نگاه، در بزنگاههای تاریخی، خداوند یک ملت را مبعوث میکند تا مسیر تحولات را به سرانجام برساند و امروز نشانههای این بعثت در ملت ایران قابل مشاهده است.
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه اکنون در یکی از حساسترین مرزهای تحولات اجتماعی جهان قرار داریم، افزود: اگر ملت ایران بتواند این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد، زمینه تحقق وعدههای بزرگ الهی فراهم خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: همه ما باید باور کنیم که در مقطعی سرنوشتساز قرار داریم و ملت ایران میتواند با ایفای نقش تاریخی خود، مسیر آینده تحولات جهانی را رقم بزند.
نظر شما