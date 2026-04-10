انسجام ملی عامل مهم برای عبور از بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثق ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی نماز جمعه اظهار کرد: مسئله ایران، یهودیت نیست و مسئله اصلی، صهیونیسم است چراکه صهیونیسم با تکیه بر ایده «قوم برتر» دست به کودک کشی می‌زند و رنج گسترده‌ای برای غیرنظامیان ایجاد می‌کند

وی با اشاره به وقایع اخیر و مقایسه آن با برخی رخدادهای تاریخی افزود: در دوره‌هایی مانند شهادت شیخ فضل‌الله نوری یا برخی علمای برجسته، واکنش اجتماعی گسترده‌ای شکل نگرفت و حتی برخی شادی کردند اما امروز شرایط متفاوت است.

امام جمعه همدان با اشاره به حضور مستمر مردم در هفته‌های اخیر ، ادامه داد:خون رهبر شهید یک جوشش در مردم ایجاد کرد و این ملت ۴۰ شب و روز در صحنه هستند.

وی این وضعیت را نتیجه ارتقای آگاهی عمومی دانست و تأکید کرد: پیش از انقلاب نیز فعالیت‌های دینی مانند مسجد و روضه وجود داشت، اما فضای کنونی برای بروز واکنش‌های مردمی گسترده فراهم نبود.

آیت‌الله شعبانی موثق با قدردانی از مردم به‌دلیل آنچه «هوشیاری و شناخت دشمن» خواند، گفت: ملت ایران در برابر توطئه‌ها واکنش مؤثر داشته است البته شاید لازم بود که نخبگان ما نیز قاطعانه‌تر موضع می‌گرفتند.

وی با اشاره به مباحث مربوط به آتش‌بس افزود: از همه مردم که دغدغه‌های نابودی اسراییل را دارند باید تقدیر کرد و این مساله نشان دهنده غیرت مردم است و این نقاط مشترک ما است که به آمریکا و اسرائیل اعتماد نداریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر لزوم توجه به تحولات لبنان و یمن گفت: جمهوری اسلامی ایران به آرمان‌های اعلام‌شده خود وفادار خواهد ماند و اجازه نخواهد داد این کشورها در معرض آسیب قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ما باید به لبنان توجه کنیم چراکه آنها به خاطر ما وارد جنگ با دشمن شدند ادامه داد: قطعا جمهوری اسلامی به آرمان مقاومت در لبنان و یمن خیانت نمی‌کند و نباید اجازه داد که لبنان زیر آتش قرار گیرد.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه برخی کشورهای غربی نسبت به توان داخلی مردم و ظرفیت‌های اقتصادی ایران نگرانی دارند، افزود: برخی تلاش‌ها برای ایجاد تصویری نادرست از مواضع ایران در جریان مذاکرات منطقه‌ای انجام شده است.

وی در پایان بر ضرورت هوشیاری در برابر اختلافات داخلی تأکید کرد و گفت: شناخت مردم و انسجام ملی عامل مهمی در عبور از بحران‌هاست و باید مراقبت کرد که دشمن از فضای داخلی سوءاستفاده نکند.