به گزارش خبرگزاری مهر، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» گفت: نظام ایران ترکیبی بینظیر از مذهب و ملیگرایی است: این جنگ، آنها را متحد کرد و نظام پابرجا ماند.
وی افزود: هیچ راهحل نظامی برای بحران ایران وجود ندارد. باید همه کارها برای تحکیم آتشبس انجام شود.
رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: من همچنان شاهد برخورد ذهنیتها هستم. در مورد این آتشبس، ایرانیها حساس و نگران جزئیات هستند. آمریکاییها میخواهند راهحلهای سریع پیدا کنند. اما صبر هم لازم است.
بارزانی خاطرنشان کرد: بمباران لبنان توسط اسرائیل اشتباه است، آنها باید فوراً این بمباران را متوقف کنند تا از استحکام آتشبس اطمینان حاصل شود، به خصوص به این دلیل که اسرائیلیها فقط به حزبالله حمله نمیکنند، بلکه به زیرساختهای این کشور هم آسیب میرسانند.
وی افزود: مدتهاست می گویم که نمیتوان نظام یک کشور را با حملات هوایی تغییر داد. نظام ایران، ترکیبی منحصر به فرد از مذهب و ملیگرایی است: این جنگ، آنها را متحد کرد. حتی ترور رهبران هم فایده چندانی نداشت، زیرا جایگزین آنها بلافاصله انتخاب شدند. ایرانیها قبلاً درسهای زیادی از جنگ ژوئن گذشته آموخته بودند و برای رویارویی با این حمله جدید هم به خوبی آماده بودند؛ آنها میدانند چگونهایستادگی کنند. تنها راه پیشرو اکنون دیپلماسی است؛ نظام ایران نهادهای قدرتمندی دارد.
