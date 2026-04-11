لغو طرح ترافیک و زوج‌ و فرد تا ۲۹ فروردین در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید علی‌ضمیر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لغو اجرای طرح ترافیک و نیز طرح زوج‌ و فرد در محدوده رینگ نخست شهر، که پیش‌تر اعلام شده بود، به مدت یک هفته دیگر و از ۲۲ تا ۲۹ فروردین تمدید شد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزود: با وجود این تمدید، تمام دوربین‌های ثبت تخلفات و کنترل سرعت در سطح شهر فعال بوده و بدون هیچ‌گونه تغییر به کار خود ادامه می‌دهند.

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری همدان همچنین بیان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از شتاب‌زدگی از عوامل مهم در حفظ ایمنی شهروندان است و انتظار می‌رود رانندگان همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.