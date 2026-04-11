صدور بیش از ۲۳۰ هزار حواله الکترونیکی کود طی سال گذشته در گلستان

مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از عملکرد سامانههای هوشمند در توزیع کود یارانهای خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار و ۸۵۴ فقره حواله الکترونیکی برای توزیع کود در سامانه کنترل و پایش مواد کودی صادر شده که از این تعداد، ۲۲۳ هزار و ۵۵۶ فقره به کشاورزان تحویل داده شده است.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: این خدمات در راستای اجرای قوانین مقابله با پولشویی، نظارت بر عملکرد کارگزاران، جلوگیری از بروز وقفه در خدمترسانی و همچنین پایش دقیق فرآیند توزیع کود انجام شده است.
محمدی ادامه داد: صدور حواله الکترونیکی سهمیه کودی تنها پس از صحتسنجی اطلاعات کشاورز و تطبیق مالکیت شماره همراه با کد ملی انجام میشود تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با تأکید بر وجود نظام نظارتی دقیق بر توزیع کود یارانهای گفت: تمامی محمولههای کودی از مبدا، شامل کارخانه یا کشتی، تا زمان تحویل به کشاورز بهصورت کامل رصد میشود و اطلاعات آن در سامانههای حملونقل و پایش مواد کودی و همچنین پنجره واحد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت و قابل مشاهده است.
وی خاطرنشان کرد: تأمین بهموقع کود مورد نیاز کشاورزان از اولویتهای اصلی این مجموعه است و از کشاورزان و بهرهبرداران خواست با توجه به نزدیک شدن به فصل کشت بهاره، نسبت به بهروزرسانی اطلاعات خود در سامانه پهنهبندی، بهویژه تطبیق شماره همراه با کد ملی، اقدام کنند تا در فرآیند دریافت حواله الکترونیکی با مشکلی مواجه نشوند.
