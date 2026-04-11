بازگشت طلا به کانال ۱۷ میلیون تومانی؛ قیمت پنهان دلار در طلا چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ با ادامه روند کاهشی قیمت‌ها همراه شد؛ به‌طوری که تمام اقلام طلا و سکه نسبت به میانگین معاملات روز گذشته کاهش قیمت را ثبت کردند. این افت قیمتی در شرایطی رخ داده که بازار پس از وقفه‌ای ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی، از امروز فعالیت گسترده‌تری را از سر گرفته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که به دنبال اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای پس از جنگ ۳۸ روزه موسوم به «جنگ رمضان» که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تحمیل شده بود، فضای بازارهای دارایی از جمله طلا با کاهش نسبی انتظارات تورمی مواجه شده و بخشی از افزایش‌های قبلی در حال اصلاح است.

در همین زمینه نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، روز گذشته اعلام کرده بود با توجه به توقف درگیری‌ها و اهمیت مسائل امنیتی در صنف طلا، مقرر شده است تمامی واحدهای صنفی طلا در سطح کشور از روز شنبه ۲۲ فروردین فعالیت خود را از سر بگیرند. آغاز مجدد فعالیت گسترده واحدهای صنفی نیز از جمله عواملی ارزیابی می‌شود که به افزایش عرضه در بازار و تعدیل قیمت‌ها کمک کرده است.

عقب‌نشینی همزمان مظنه و قیمت انواع طلا در بازار داخلی

بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، اونس جهانی طلا در پایان معاملات روز گذشته در قیمت ۴۷۴۹ دلار و ۴۵ سنت متوقف شد که مقایسه با میانگین ۴۷۶۱ دلار و ۷۱ سنتی روز قبل از آن، ۱۲ دلار و ۷۱ سنت کاهش معادل ۰٫۲۷ درصد را نشان می‌دهد.

نمودار زیر تغییرات قیمت هر اونس طلا را بر حسب دلار به صورت روزانه نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، همزمان در بازار داخلی نیز قیمت‌ها مسیر کاهشی را دنبال کردند.

مظنه تهران امروز به ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که میانگین این شاخص در معاملات روز گذشته ۷۷ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۱۱ تومان بود. به این ترتیب مظنه بازار طلا یک میلیون و ۵۵۶ هزار و ۱۱ تومان کاهش معادل ۲ درصد را تجربه کرده است.

در بازار خرده‌فروشی نیز طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد که در مقایسه با میانگین ۱۷ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۲۵۵ تومان روز گذشته، ۳۵۹ هزار و ۱۵۵ تومان کاهش معادل ۲ درصد را نشان می‌دهد.

همچنین طلای ۲۴ عیار امروز به ۲۳ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان رسید؛ رقمی که نسبت به میانگین ۲۳ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۹۹۹ تومان روز گذشته، ۴۷۸ هزار و ۹۹۹ تومان کاهش معادل ۲ درصد را ثبت کرده است.

کاهش همزمان مظنه و قیمت انواع طلا در حالی رخ داده که افت اونس جهانی نسبتاً محدود بوده و این موضوع نشان می‌دهد عوامل داخلی از جمله تغییر فضای روانی بازار و نوسانات نرخ ارز نقش پررنگ‌تری در روند معاملات امروز داشته‌اند.

افت قیمت در اغلب قطعات سکه در بازار امروز

بازار سکه نیز همسو با بازار طلا امروز با کاهش قیمت در بیشتر قطعات همراه شد و اغلب انواع سکه نسبت به میانگین معاملات روز گذشته افت قیمت را ثبت کردند.

در این میان سکه طرح قدیم با قیمت ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد؛ در حالی که میانگین قیمت این سکه در روز گذشته ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به این ترتیب بهای این سکه ۳ میلیون تومان کاهش معادل ۱٫۶۸ درصد داشته است.

سکه طرح جدید نیز امروز به ۱۸۲ میلیون تومان رسید که در مقایسه با میانگین ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روز گذشته، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش معادل ۱٫۸۹ درصد را نشان می‌دهد.

در سایر قطعات سکه نیز روند کاهشی ادامه یافت. نیم سکه با قیمت ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به میانگین ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روز گذشته، ۲ میلیون تومان کاهش معادل ۲٫۰۳ درصد را تجربه کرده است.

ربع سکه نیز با نرخ ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار ثبت شد که نسبت به میانگین ۵۶ میلیون تومان روز گذشته، ۵۰۰ هزار تومان کاهش معادل ۰٫۸۹ درصد را نشان می‌دهد.

همچنین سکه یک گرمی با قیمت ۲۷ میلیون تومان معامله شد که در مقایسه با میانگین ۲۸ میلیون تومان روز گذشته، یک میلیون تومان کاهش معادل ۳٫۵۷ درصد را ثبت کرده است.

در عین حال، در ارزیابی قیمت سکه یک گرمی باید به عیار این سکه نیز توجه داشت. این سکه با عیار بالا (۹۰۰) ضرب می‌شود و به همین دلیل، با در نظر گرفتن حباب قیمتی موجود در بازار، نرخ آن در عمل به قیمت طلای ۲۴ عیار نزدیک‌تر است. از این رو مقایسه مستقیم قیمت سکه یک گرمی با طلای ۱۸ عیار مبنای دقیقی برای تحلیل قیمت آن محسوب نمی‌شود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازار طلا و سکه پس از دوره‌ای از افزایش قیمت‌ها، اکنون در مسیر اصلاح تدریجی نرخ‌ها قرار گرفته و بخشی از رشدهای قبلی در حال تعدیل است.

برآورد نرخ دلار بر اساس قیمت طلا در بازار داخلی

مقایسه قیمت اونس جهانی طلا با طلای ۲۴ عیار در بازار داخلی امکان برآوردی از نرخ ضمنی ارز در بازار طلا را فراهم می‌کند.

برای انجام این برآورد، ابتدا قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی که معادل ۴۷۴۹ دلار است در نظر گرفته می‌شود. هر اونس طلا برابر با ۳۱.۱۰۳ گرم طلا با خلوص ۲۴ عیار است. بنابراین اگر قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در بازار داخلی که ۲۳ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان است در این مقدار ضرب شود، ارزش ریالی یک اونس طلا در بازار داخلی به دست می‌آید.

حاصل این محاسبه نشان می‌دهد ارزش ریالی یک اونس طلا در بازار داخلی حدود ۷۳۱ میلیون تومان است. در گام بعدی اگر این رقم بر قیمت دلاری هر اونس یعنی ۴۷۴۹ دلار تقسیم شود، نرخ تقریبی دلار در بازار طلا به دست می‌آید.

بر اساس این برآورد، نرخ ضمنی دلار در بازار طلا حدود ۱۵۴ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد کاهش قیمت طلا در معاملات امروز تا حد زیادی با تعدیل انتظارات در بازار ارز و عقب‌نشینی نسبی دلار در بازار داخلی همسو بوده است.