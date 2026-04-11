  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

تجاوز مجدد ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه 

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز به عمق استان قنیطره در جنوب غربی سوریه یورش بردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رسمی الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی صبح امروز ضمن یورش به استان قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه ، دو نفر را دستگیر کرده و به تعدادی از خانه‌ها یورش بردند.

بر اساس این گزارش ، دستگیری دو فرد سوری در جریان نفوذ به شهرک کودنه در حومه قنیطره صورت گرفته است.

این حمله بخشی از تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی به سوریه به شمار می‌رود که با سکوت حاکمیت جدید این کشور مواجه شده است. تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه در ماه‌های اخیر تقریباً روزانه شده است و شامل یورش و بازرسی خانه‌ها، ایجاد ایست‌های بازرسی و همچنین دستگیری غیرنظامیان از جمله کودکان و چوپانان و افراد عادی می‌شود.

کد مطلب 6797983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      نتانیاهو برای حمله و کشتار بیگناهان در غزه ، لبنان، ایران، سوریه و هر کشور دیگری بهانه ای از آستین در می آورد ولی اگر احیانا کشوری بخواهد برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای اسراییل سلاح داشته باشد ، با وقاحت آنها را تروریست مینامد

