تجاوز مجدد ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رسمی الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی صبح امروز ضمن یورش به استان قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه ، دو نفر را دستگیر کرده و به تعدادی از خانه‌ها یورش بردند.

بر اساس این گزارش ، دستگیری دو فرد سوری در جریان نفوذ به شهرک کودنه در حومه قنیطره صورت گرفته است.

این حمله بخشی از تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی به سوریه به شمار می‌رود که با سکوت حاکمیت جدید این کشور مواجه شده است. تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه در ماه‌های اخیر تقریباً روزانه شده است و شامل یورش و بازرسی خانه‌ها، ایجاد ایست‌های بازرسی و همچنین دستگیری غیرنظامیان از جمله کودکان و چوپانان و افراد عادی می‌شود.