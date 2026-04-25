به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گمانه‌زنی‌های نقل‌وانتقالاتی پیرامون تیم فوتبال المپیاکوس در روزهای اخیر افزایش یافته، نام استفان دی‌فرای به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی این باشگاه برای فصل آینده مطرح شده است؛ انتقالی که در صورت تحقق، می‌تواند تحت تأثیر نقش ویژه مهدی طارمی قرار بگیرد.

بر اساس گزارش رسانه یونانی LiveSport، طارمی می‌تواند به‌عنوان یک «مشاور غیررسمی» در این پرونده ایفای نقش کند؛ بازیکنی که با توجه به شناختش از فضای المپیاکوس، می‌تواند برای دی‌فرای توضیح دهد حضور در این تیم چه ویژگی‌هایی دارد، شرایط فوتبال در پیرائوس چگونه است و یک مدافع باتجربه چه جایگاهی در تیمی خواهد داشت که به‌دنبال ساختن هسته‌ای قدرتمند برای رقابت در سطح داخلی و اروپایی است.

در همین راستا، گفته می‌شود دی‌فرای که هم‌اکنون در اینتر میلان عضویت دارد، در فهرست خرید المپیاکوس قرار گرفته است. این مدافع هلندی از سال ۲۰۱۸ در اینتر حضور داشته و طی هشت فصل، یکی از مهره‌های باتجربه این تیم بوده است. طارمی نیز در تابستان ۲۰۲۴ به جمع نراتزوری پیوست و همین هم‌تیمی بودن، حالا به یک امتیاز مهم برای باشگاه یونانی تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در چنین انتقال‌هایی، صرفاً مسائل مالی تعیین‌کننده نیست و نقش اطلاعات و شناخت از باشگاه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. از همین رو، طارمی می‌تواند با انتقال تجربیات خود از رختکن، ساختار و فضای باشگاه المپیاکوس، در تصمیم‌گیری دی‌فرای تأثیرگذار باشد.

در عین حال، علاقه المپیاکوس به جذب این مدافع صرفاً محدود به شایعات داخلی یونان نیست. برخی گزارش‌ها از جدایی احتمالی دی‌فرای از اینتر در تابستان پیش‌رو حکایت دارند و در این میان، نام بنفیکا نیز به‌عنوان یکی از مشتریان جدی او مطرح شده است.

با این حال، این انتقال به‌هیچ‌وجه ساده به نظر نمی‌رسد. دی‌فرای از جمله مدافعانی است که تجربه قابل توجهی در رقابت‌های سطح بالای فوتبال اروپا دارد؛ از حضور در سری‌آ و لیگ قهرمانان اروپا گرفته تا بازی در تیم ملی هلند. او طبق آمار رسمی اینتر، ۲۹۴ بار برای این تیم به میدان رفته و موفق به کسب دو عنوان قهرمانی لیگ ایتالیا، دو جام حذفی و سه سوپرجام شده است.

برای المپیاکوس، جذب چنین بازیکنی می‌تواند یک انتقال مهم و حیثیتی محسوب شود. دی‌فرای با ویژگی‌هایی مانند آرامش در بازی، جای‌گیری مناسب، توانایی در بازی‌سازی از خط دفاع و تجربه حضور در مسابقات پرفشار، می‌تواند ضعف‌های موجود در خط دفاعی بسیاری از تیم‌های یونانی را پوشش دهد. هرچند او از نظر سرعت در سطح مدافعان نسل جدید نیست، اما توانایی بالایی در خوانش بازی دارد؛ موضوعی که برای تیمی با خط دفاعی جلو، اهمیت زیادی دارد.

در این میان، رقابت با باشگاهی مانند بنفیکا، چالش مهمی برای المپیاکوس خواهد بود. نماینده پرتغال از نظر اعتبار اروپایی، حضور در رقابت‌های سطح بالا و توان مالی در شرایط مطلوبی قرار دارد، اما در مقابل، المپیاکوس می‌تواند با ارائه نقشی کلیدی، فرصت دیده شدن و محیطی رقابتی، نظر این مدافع هلندی را جلب کند.

در چنین شرایطی، نقش طارمی بیش از پیش پررنگ می‌شود. مهاجم ایرانی که در ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ به‌طور رسمی به المپیاکوس پیوسته، اکنون شناخت کاملی از فضای باشگاه، تمرینات و فشارهای موجود دارد و می‌تواند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان دو طرف عمل کند؛ چه به‌عنوان هم‌تیمی سابق دی‌فرای در اینتر و چه به‌عنوان بازیکن فعلی المپیاکوس.

در نهایت، هرچند این پرونده همچنان پیچیده و پرهزینه به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده رویکرد المپیاکوس در بازار نقل‌وانتقالات است؛ رویکردی مبتنی بر جذب بازیکنان باتجربه، دارای شخصیت و سابقه حضور در سطح اول فوتبال اروپا. در صورت جدی شدن این گزینه، طارمی می‌تواند نقشی فراتر از یک هم‌تیمی ایفا کند و به یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری یک انتقال مهم تبدیل شود.