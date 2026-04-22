  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

طارمی و چالش احیا؛ فرصت طلایی برای تغییر معادلات

مهاجم ایرانی تیم فوتبال «المپیاکوس» در فصل جاری رقابت‌های سوپرلیگ یونان با اینکه عملکرد خوبی از خود نشان داده اما همچنان دور از ترکیب اصلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی و دنیل پودنسه در دربی سنتی برگزارشده در ورزشگاه لئوفوروس حتی یک دقیقه هم به میدان نرفتند، اما همچنان از چهره‌های مهم و تأثیرگذار در ترکیب المپیاکوس به شمار می‌روند.

با این حال، این دو بازیکن امیدوارند در ادامه و در چهار دیدار پلی‌آف سوپر لیگ یونان عملکرد بهتری از خود نشان دهند. با وجود افت نسبی، آن‌ها از هماهنگی قابل توجهی برخوردارند؛ موضوعی که در همکاری‌هایشان طی فصل و در بیش از هزار دقیقه حضور مشترک در زمین در رقابت‌های لیگ (مرحله عادی و پلی‌آف)، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا کاملاً مشهود بوده است.

این دو بازیکن بیشترین همکاری را در لیگ با یکدیگر داشته‌اند و مجموعاً چهار بار روی گل‌ها تأثیر مشترک گذاشته‌اند. نخستین همکاری آن‌ها در دیدار برابر پانسرایکوس رقم خورد؛ مسابقه‌ای که اولین حضورشان از هفته سوم به بعد محسوب می‌شد. سپس در هفته هشتم و در دربی مقابل آاک، پودنسه با ارسال ضربه آزاد برای طارمی موقعیت‌سازی کرد و این مهاجم ایرانی با ضربه سر گلزنی کرد.

در دیدار برابر آریس نیز این دو بازیکن بار دیگر همکاری موفقی داشتند و گل دوم تیم را به ثمر رساندند. آخرین همکاری آن‌ها نیز در دیدار مقابل آستراس تریپولیس در شهر تریپولی رقم خورد؛ جایی که برای آخرین بار توانستند تأثیرگذاری خود را نشان دهند.

کد مطلب 6808279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها