طارمی و چالش احیا؛ فرصت طلایی برای تغییر معادلات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی و دنیل پودنسه در دربی سنتی برگزارشده در ورزشگاه لئوفوروس حتی یک دقیقه هم به میدان نرفتند، اما همچنان از چهره‌های مهم و تأثیرگذار در ترکیب المپیاکوس به شمار می‌روند.

با این حال، این دو بازیکن امیدوارند در ادامه و در چهار دیدار پلی‌آف سوپر لیگ یونان عملکرد بهتری از خود نشان دهند. با وجود افت نسبی، آن‌ها از هماهنگی قابل توجهی برخوردارند؛ موضوعی که در همکاری‌هایشان طی فصل و در بیش از هزار دقیقه حضور مشترک در زمین در رقابت‌های لیگ (مرحله عادی و پلی‌آف)، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا کاملاً مشهود بوده است.

این دو بازیکن بیشترین همکاری را در لیگ با یکدیگر داشته‌اند و مجموعاً چهار بار روی گل‌ها تأثیر مشترک گذاشته‌اند. نخستین همکاری آن‌ها در دیدار برابر پانسرایکوس رقم خورد؛ مسابقه‌ای که اولین حضورشان از هفته سوم به بعد محسوب می‌شد. سپس در هفته هشتم و در دربی مقابل آاک، پودنسه با ارسال ضربه آزاد برای طارمی موقعیت‌سازی کرد و این مهاجم ایرانی با ضربه سر گلزنی کرد.

در دیدار برابر آریس نیز این دو بازیکن بار دیگر همکاری موفقی داشتند و گل دوم تیم را به ثمر رساندند. آخرین همکاری آن‌ها نیز در دیدار مقابل آستراس تریپولیس در شهر تریپولی رقم خورد؛ جایی که برای آخرین بار توانستند تأثیرگذاری خود را نشان دهند.