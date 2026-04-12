۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

قالیباف: در مقابل ابتکارات ما، آمریکا نتوانست اعتماد ایران را جلب کند

رئیس مجلس نوشت: همکاران من در هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند، اما طرف مقابل در نهایت نتوانست در این دور از مذاکرات اعتماد هیئت ایرانی را جلب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه ایکس نوشت: «پیش از مذاکرات تاکید کردم که ما حسن نیت و اراده لازم را داریم ولی به دلیل تجربیات دو جنگ قبلی، اعتمادی به طرف مقابل نداریم.

همکاران من در هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند ولی طرف مقابل در نهایت نتوانست در این دور از مذاکرات اعتماد هیئت ایرانی را جلب کند.

آمریکا منطق و اصول ما را درک کرد و حالا وقت آن است تا تصمیم بگیرد که آیا می تواند اعتماد ما را جلب کند یا نه؟

ما هر آینه، دیپلماسی اقتدار را روش دیگری در کنار مبارزه نظامی برای احقاق حقوق ملت ایران می‌دانیم و لحظه‌ای از تلاش برای تثبیت دستاوردهای چهل روز دفاع ملی ایرانیان دست نخواهیم کشید. قدردان تلاش‌های کشور دوست و برادر پاکستان برای تسهیل فرایند این مذاکرات هستم و به ملت پاکستان درود می‌فرستم.

ایران یک پیکر است با ۹۰ میلیون جان، از تمام ملت قهرمان ایران که با توصیه مقام معظم رهبری و با حضور در خیابان پشتیبان فرزندان خود بودند و دعای خیر را بدرقه راه ما کردند سپاسگزارم و به همکارانم در این مذاکرات فشرده ۲۱ ساعته خداقوت می‌گویم. زنده و پاینده باد ایران عزیز!»

کد مطلب 6798899
زهرا علیدادی

    • سید IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ممنون از دکتر قالیباف و تیم همراه. خسته نباشید
    • رضا IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      توافق شد که توافق نشود
    • ناشناس IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      توافق نکنید جنگ جنگ تا پیروزی توافق به هیچ عنوان صلاح‌ نیست ما خواستار ادامه جنگ هستیم تا دشمن را نابود کنیم و پیروز شویم مذاکره کاملا غلط و بی مورد است.
      • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      جنگ جنگ تا پیروزی مذاکره وقت تلف کردن هست بیخودی وقت تلف نکنید و هزینه نتراشید
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا اگر به خاطر سلاح هسته ای به ایران حمله کرده است پس ما باید به خاطر سلاح هسته ای به آمریکا حمله کنیم آمریکا اگر به خاطر تغییر حکومت نظام جمهوری اسلامی به تهران و سایر شهرهای ایران حمله کرده است پس ما باید به خاطر تغییر حکومت در آمریکا به همه شهرهای آمریکا حمله کنیم
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ایران موضوع جنایت، تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را باید در دادگاه های بین المللی پیگیری کند، نه در اسلام آباد پاکستان/ دلیل ناکامی مذاکرات اسلام آباد به خاطر باز هم و هنوز هم تکرار دخالت و مداخله آمریکا در ایران و منطقه و... بوده است.
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا، اسرائیل، هر دو در تجاوز و حمله به ایران مرتکب جنایت جنگی و جنگی علیه بشریت شده اند و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کردند و هم رهبر انقلاب و نظامیان ایران را ترور کردند و پس هیچ ارتبارطی و ربطی به مذاکرات در اسلام آباد پاکستان ندارد چون به خاطر که باید در دادگاه های بین المللی پیگیری، بررسی و رسیدگی شود.
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
    • Raman IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      امریکا کشور استعمارگر میخواهد چیزهایی که با جنگ به دست نیاورده است با توافق به دست بیاورد شرم اور است برای کشورهای خاورمیانه که هیچ عکس العملی ندارن اسرائیل اگر ایران هم نباشد خود ش نابود میشود چون خدای بزرگ در قران این را میفرماید
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      باز هم اتلاف وقت
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مذاکرات با دو قدرت متخاصم جای جلب اعتماد نیست جای امتیاز گرفتن است وقتی دشمن چهل روز با توسل به جنایات جنگی نتوانست کاری از پیش ببرد خواست. خود را توجیه کند و از حربه مذاکره استفاده کرد . مذاکره کننده ما باید بداند که جنس مذاکره با آمریکا از جنس مذاکره با مثلاً ارمنستان و روسیه نیست خیلی فرق دارد
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر دو با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار به صورت غیر قانونی و بدون دلیل و بدون علت به ایران تجاوز و حمله کردند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند
    • صادق IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکادرطول تاریخ نشان داده که همیشه دست بگیر داردوازتمام کشورها طلبکاراست.اما اینکه چراروسای جمهورپیشین آمریکا از اسرائیل تااین اندازه حرف شنوی وتعهد نداشتند اماترامپ مطیع نظرات نتانیاهو است،علتش اینست که ترامپ یک قماربازو دلال است وبیشترازمنافع مردم آمریکا بدنبال منافع شخصی خوداست وطبق شواهدموجود مقادیر زیادی دلارو طلا ازنتانیاهو گرفته تاباایجادجنگ ودرگیری ایران رادربرابراسرائیل تضعیف وتاسیسات هسته ای ایران رانابودکندبه این امیدکه اسرائیل درآینده بتواند باقدرت هسته ای خود،ایران را تهدیدکند.
    • نیما IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      گور پدر ترامپ هر چقدر خواست وقت تلف کنه. ما در این فرصت امکانات از دست رفته را باز سازی میکنیم و آماده جنگ بعدی میشیم تو این فاصله هر کی خواست از تنگه هرمز رد بشه باید هزینشو باید بده. زمان به نفع ماست و به یاری خدا طالع ایران سعد و طالع دشمنان نحسه.
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      اعتمادی با امریکا نیست واحتمال زیاد هست که اینا دوباره حمله کنند
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      هیچ اعتمادی به امریکا نیست ،احتمال زیاد هست که امریکا حمله کند وعدم تضمینی هم برای حمله نیست

