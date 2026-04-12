هشدار فرماندار شاهرود: فعالیت مجدد معدن بوکسیت شاهوار ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری بعد از ظهر یکشنبه در جمع دغدغه مندان، جمعی از مردم و موثران، بازاریان، سازمانهای مردم نهاد و زیست محیطی شاهرود در خصوص شائبه فعالیت دوباره معدن بوکسیت در شاهوار، این کانون آبساز شاهرود و دشت بسطام در فرمانداری این شهرستان اعلام کرد: تامین و حفظ منابع آبی یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت ارشد شهرستان است.
وی با بیان اینکه از ابتدای جنگ ۴۰ روزه علیرغم تمام تهدیدات دشمنان، بارها نشستها و پیگیریهایی درباره حفظ و تداوم خدمت رسانی در حوزه آب در شاهرود انجام شده است، افزود: دو بازدید میدانی از سد کالپوش نیز در این ایام صورت گرفته تا از نزدیک شاهد اقدامات صورت گرفته در حوزه آب باشیم لذا دغدغه دولت در موضوع آب اگر بیشتر از مردم نباشد کمتر نیست.
فرماندار شاهرود با بیان اینکه نامهای از سوی صنعت معدن و تجارت استان سمنان ارسال شده که در آن مجوز داده شده ۱۷ الی ۱۸ هزار تن باطله دپو شده شاهوار، برداشت شود، تاکید کرد: بلافاصله نامهای به این سازمان نوشته و در آن قید کردیم که چنین اجازهای را به شما نمیدهیم و اگر قرار است تصمیمی برای شهرستان شاهرود گرفته شود باید در جلسهای باشد که ما در آن حضور داشته باشیم وگرنه آن مصوبه را اجرا نخواهیم کرد.
آصفری ادامه داد: اگر قرار است تصمیمی برای شاهرود گرفته شود باید بنده به عنوان مقام عالی دولت در شهرستان در آن جلسه حضور داشته باشم، تا حرفها را بزنیم و سپس تصمیم بگیریم لذا اینکه یک اداره کل تصمیمی بگیرد و به ما اعلام کند که آنرا انجام بدهیم، اینطور نخواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت رویهای دارد که هر کاری را بخواهد انجام دهد با مردم صادقانه صحبت و مسائل را بیان میکند تا مردم توجیه شوند، بیان کرد: رئیس جمهور نیز همیشه شفاف و صادقانه با مردم صحبت میکند و لذا ما هم در شهرستان شاهرود این رویه را اجرا کردهایم در نتیجه از مردم درخواست میکنیم که به موارد و شائبههایی که گفته میشود، نداشته باشند.
فرماندار شاهرود با بیان اینکه جلسهای در تهران با حضور ۱۴ نهاد و ارگان و دانشگاه از منابع طبیعی، وزارت نیرو و میراث فرهنگی و دانشگاهها و ... برگزار شد و درخواست ما این بود که یکبار برای همیشه ماجرای شاهوار به صورت کار کارشناسی روشن شود، ابراز کرد: ما صراحتاً اعلام کردهایم که اگر فعالیتهای معدنی مضر بر آب، منابع طبیعی، محیط زیست و ... است به هیچ عنوان کاری انجام نخواهد شد.
آصفری با بیان اینکه هنوز هیچ گزارشی درباره شاهوار به دست ما نرسیده و تا زمانی که این گزارش برای ما ارسال نشود، اجازه کار معدنی در شاهوار داده نمیشود، افزود: ما محکم و صریح روی این موضوع پافشاری کردهایم زیرا اگر دغدغههای دولت از مردم بیشتر نباشد، کمتر نیست.
وی با بیان اینکه به فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود نیز نوشتهایم که بدون اجازه فرماندار به احدی اجازه داده نمیشود که حتی مواد دپو شده در شاهوار، از منطقه خارج شود، افزود: مردم شاهرود بدانند که محکم پای دغدغه آنها ایستادهایم.
فرماندار شاهرود با بیان اینکه فاصلهای بین دولت و مردم نیست و معتقدیم که دولت بدون مردم ارزشی ندارد، بیان کرد: هیچ اجازهای داده نشده و تا بررسی نشود و دقیق موضوع شفاف نشود نظری نخواهیم داد، لذا مردم بدانند که ما هم پای حرف مردم هستیم و اگر از آنها بیشتر دغدغهمند نباشیم، کمتر نیستیم.
به گزارش مهر، این نشست حاشیههایی نیز داشت و یکی از آنها آنجا بود که رضایی از فعالان مدنی و محیط زیستی روستای تاش، با ارائه سندی ویدئویی به فرماندار شاهرود و حضار نشان داد که بر خلاف صحبتهای فرماندار، فعالیتهای معدنی و انتقال بوکسیت از شاهوار از ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ دوباره از سر گرفته شده است، که فرماندار شاهرود ضمن ابراز بیاطلاعی از این موضوع بلافاصله معاون عمرانی خود و بخشدار بسطام را مامور کرد در اسرع وقت به کوهستان شاهوار سفر کرده و بالافاصله این موضوع را پیگیری کنند زیرا هیچ فعالیت معدنی در شاهوار مجوز ندارد.
