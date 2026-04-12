تاجرنیا: در تعامل با بازیکنان خارجی هستیم/شرایط سختی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در پاسخ به بسته بودن پنجره این باشگاه گفت: شرایط ما سخت نیست و با همین شرایط در صدر جدول هستیم. اکثر بازیکنان تیم، دوساله قرارداد بسته اند و پنجره نقل و انتقالاتی را باز خواهیم کرد. در تعامل با بازیکنان هستیم. به آنها بابت برخی دلخوری‌ها حق می دهیم.

او افزود: بازیکنی درخواست فسخ نداده است. انها چون در تیم ملی کشورشان حضور دارند خواسته بودند در تیم دیگری بازی کنند تا آمادگی داشته باشند و امیدوارم شرایط در کشور ثبات پیدا کند و بتوانیم باز هم در خدمت آنها باتشیم. به آنها به هر حال حق می دهیم به بازیکنی که شهروند این کشور نیست دغدغه هایی داشته باشند اما می خواهیم آنها هم بدانند تعهد به ما دارند و بابت آن دستمزد دریافت می کنند.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: ما هم مثل فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان و آلومینیوم اراک دچار آسیب شدیم که در جلسه امروز هم به مدیران این باشگاه ها عرض احترام و تسلیت داشتیم. ۳ شرکت وابسته به مالک باشگاه استقلال در پتروشیمی در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا آسییب دیده است اما بایستی مقاومت کنیم و با انسجامی که داریم سربلندی و پیروزی نهایی برای مردم ایران خواهد بود.

تاجرنیا درباره جلسه امروز سازمان لیگ با حضور مدیران عامل باشگاه ها تصریح کرد: به دنبال این هستند که در تخصیص سهمیه‌ها فلان تیم حتما باشد! متأسفانه احساس می‌کنیم با عوض شدن جای تیم‌ها تصمیمات هم عوض می‌شود!

او با اشاره به درخواست باشگاه پرسپولیس در خصوص برگزاری تورنمنت برای تعیین نماینده های ایران برای حضور در رقابت های فصل آینده آسیا که صبح امروز با عنوان «پیشنهاد جدید پرسپولیس برای تعیین سهمیه‌های آسیایی/ قهرمان مشخص نشود!» در خبرگزاری مهر منتشر شد، تاکید کرد: معرفی کردن تیم‌ها به AFC یا برگزاری یک تورنمنت چندجانبه مورد پذیرش ما نیست