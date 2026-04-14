به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور پس از کش‌وقوس‌های فراوان، امروز سه شنبه(۲۵ فروردین) از ساعت ۱۸:۱۵ در مرحله یک‌هشتم لیگ نخبگان آسیا به مصاف شباب الاهلی امارات می‌رود. شاگردان محمد ربیعی با وجود کمبود مسابقات تدارکاتی، با انگیزه و حمایت هواداران خود آماده این جدال مهم هستند.

تراکتور که به‌عنوان تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان ۲۰۲۶ حضور دارد، در مرحله گروهی عملکردی درخشان ارائه کرد؛ این تیم در ۸ مسابقه تنها یک شکست را تجربه کرد و با ۵ پیروزی و ۲ تساوی، به‌عنوان تیم سوم راهی مرحله حذفی شد. در مقابل، شباب الاهلی با قرار گرفتن در رتبه ششم جدول، به این مرحله صعود کرد.

طبق برنامه اولیه، بازی‌های رفت و برگشت مرحله حذفی باید در زمان مشخصی برگزار می‌شد، اما به‌دلیل شرایط امنیتی منطقه، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت این رقابت‌ها را به‌صورت متمرکز و تک‌بازی در عربستان برگزار کند.

از سوی دیگر، تعطیلی مسابقات داخلی فوتبال ایران به‌مدت حدود ۴۰ روز، کار را برای تراکتور دشوار کرده است. این وقفه طولانی باعث افت آمادگی مسابقه‌ای تیم شده و همچنین با خروج موقت برخی بازیکنان و مربیان خارجی، انسجام تیمی تحت تأثیر قرار گرفته است.

با این حال، تراکتور با ترکیب کامل بازیکنان ایرانی و خارجی خود در عربستان حضور دارد و تمرینات نهایی را زیر نظر ربیعی برگزار کرده است. البته مهدی شیری و مهدی حسینی به‌دلیل مشکلات گذرنامه، این تیم را همراهی نمی‌کنند.

دو تیم پیش‌تر در مرحله گروهی نیز به مصاف هم رفته بودند که آن دیدار در تبریز با وجود برتری تراکتور، با تساوی به پایان رسید. شاگردان پائولو سوسا نسبت به فصل گذشته افت محسوسی داشته‌اند؛ تیمی که فصل قبل چندین جام داخلی را کسب کرده بود، حالا از رقابت‌های جام ریاست جمهوری کنار رفته و شانس قهرمانی لیگ را نیز از دست داده است.

این دیدار برای تراکتور تنها یک مسابقه باشگاهی نیست؛ بلکه نماینده‌ای از فوتبال ایران در سطح آسیاست. مسئولیتی سنگین بر دوش بازیکنان و کادر فنی که باید دید محمد ربیعی با چه تاکتیکی تیمش را به میدان خواهد فرستاد. علاوه بر تقابل تیمی، جدال ستاره‌های ایرانی دو تیم نیز جذابیت این مسابقه را دوچندان کرده است.