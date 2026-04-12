به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه حضور در موکب های جنگ تحمیلی سوم در شهر تهران گفت: این جلسه با حضور مدیران تمامی باشگاه‌های لیگ برتر برگزار و ۴ گزینه مطرح شد. قرار است سازمان لیگ بهترین گزینه را انتخاب و برای اجرایش برنامه‌ریزی کند. گزینه‌های متفاوتی هم داشتیم. یکی از آنها فریز کردن و تعطیلی لیگ با معرفی قهرمان بود. مثل برخی کشورها که در شرایط جنگی و کرونا آن را اجرا کردند.

رئیس فدراسیون افزود: گزینه بعدی برگزاری تمرینات بود که قطعا این کار انجام می‌شود تا بازیکنان خارجی هم الان نتوانند از فسخ یک طرفه استفاده کنند. پیشنهاد دیگر هم برگزاری لیگ در صورت تمدید آتش بس است.رئیس فدراسیون اضافه کرد: سازمان لیگ نیابت از کل باشگاه‌ها گرفت‌. البته اجرا و دستور آن با خودش است اما به احترام باشگاه‌ها نظر همه آنها را جذب کرد. ظرف امروز و فردا تکلیف را مشخص می‌کند.

تاج در پایان تأکید کرد: فردا قرار است جلسه‌ای با حضور وزیر ورزش و سرمربی تیم ملی برگزار کنیم که خبر خاصی در آن نیست و مثل جلسات ادواری ما برای تیم ملی است.